|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:25
MMM++ написав: buratinyo написав:
Вызывает сомнение декларируемый процент смертности от заболевания. По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших. Иначе бы такие картинки из Китая нафиг бы никому не впало делать.
Слабо поделить количество умерших на число заболевших?
Жестокая математическая ашибка )))
Надо делить количество умерших на количество разрешенных случаев - то есть те кто выздоровел или те кто умер.
Тут статистика богатая и много десятко тысячная.
Докладываю на сегодня
Официальные данные
Выздоровело - 76598 - 92 % Умерло - 6492 - 8 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15797
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4031 раз.
- Подякували: 6251 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:27
думаю завтра на мб с утра ракета вверх к отметке 27,5 -28. немного успокоит регулятор
обменники на приём уйдут к 27,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4773
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:31
З Лібо все просто, зашортився і розганяє паніку
Думаю (сподіваюся), сам вірус не такий страшний щодо смертності, гірше з економічними наслідками. Останні кілька днів українці масово виїжджають з Польщі, повернуться не раніше, ніж через кілька тижнів, а дехто й довше не зможе працювати (специфіка документів для роботи). Приблизно те саме стосується виїзду поляків з Німеччини, тільки вони швидше зможуть повернутися до роботи, нема формальностей. В єврозоні грядуть великі проблеми, до того теж не все гаразд було. А це тягне за собою інші ринки. В США ще гірший сценарій може бути, вони повільніше реагували
Востаннє редагувалось kmm3
в Нед 15 бер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
-
kmm3
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:34
kmm3 написав:
З Лібо все просто, зашортився і розганяє паніку
Думаю (сподіваюся), сам вірус не такий страшний щодо смертності, гірше з економічними наслідками. Останні кілька днів українці масово виїжджають з Польщі, повернуться не раніше, ніж через кілька тижнів, а дехто й довше не зможе працювати (специфіка документів для роботи). Приблизно те саме стосується виїзду поляків з Німеччини, тільки вони швидше зможуть повернутися до роботи, нема формальностей. В єврозоні грядуть великі проблеми, до того теж не все гаразд було. А це тягне за собою інші ринки. В США ще гірший сценарій може бути, вони повільніше реагували
а что там сейчас делать нашим.???
100 пудов всё закроется и все на месяца три уйдут в спячку
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4773
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:41
Игорь Алексеевич написав:
думаю завтра на мб с утра ракета вверх к отметке 27,5 -28. немного успокоит регулятор
обменники на приём уйдут к 27,5
Помрій-те!
Ой, цур-мене-цур!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2022
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:41
инсайд:
со среды планируют закрыть в киеве метро
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:44
Yuri_T написав: vovan_prm написав:
Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.
а мог бы пожить. жаль.
зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.
нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля.
но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес.
заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел...
у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.
Собрать критическую массу больных у себя это не карантин для страны, это карантин для всех стран за счет своей. За красивыми словами "коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности
" - Зе95, приняты беспрецедентные меры по нарушению всех норм понятия - Карантин.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9156
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:47
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
думаю завтра на мб с утра ракета вверх к отметке 27,5 -28. немного успокоит регулятор
обменники на приём уйдут к 27,5
Помрій-те!
Ой, цур-мене-цур!
хрен придёт, когда нбу дать распоряжение по валюте для населения.
100 пудов думаю должны что то придумать, что бы задержать отток.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4773
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:52
PS4 написав:
инсайд:
со среды планируют закрыть в киеве метро
Со стакана пора слезать, завтра на работу
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9264
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 2444 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17147
|2153978
|
|
|6830
|1525476
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1520
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|