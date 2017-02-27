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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43934394439543964397 ... 4400>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:05

  холява написав:
  Libo написав:Мэр Хобокена, Нью Джерси - 20 минут на метро от Манхеттена - только что ввел комендантский час. Никаких ночных шатаний, никаких баров и ресторанов. Все только по доставке. Бухайте дома. :lol:


Ну , вот так веселее !
А то я подумал , что на СПИД положительный тест.
Вы же температура форума , должны отдавать себе отчет ....Е...П..Р..С..Т


А что я?
Мне пох. Я руки помыл и 150 внутрь.
Я за человечество и судьбу цивилизации сопереживаю. :lol:
Вы такие непрактичные. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:06

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:Есть небольшой нюанс. У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет.

Більшої дурості не читав на цьому форумі. Не будьте невігласом

тут 90% проффесоров вещающих что все ок и травят тупые шутки типа Юры
так что не удивляйтесь
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:08

интересно когда население попадёт в ж... с грейсами по кредиткам??
думаю, что на этой неделе постепенно по городам остановится весь бизнес.
банки пойдут на уступки?? или плати, но из дома выйти не разрешат
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:08

  zzzzzz написав:Зображення

На коронавирусе пиарятся все.Методичка Остапа Бендера,если что,—помогал детям.Можно закрывать города и области при первых симптомах ОРВИ.Заботливые,***,мэры.Пройтись по аптекам Львова и посмотреть,сколько штук марлевых повязок во всех аптеках скопом?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:09

Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:09

  PS4 написав:тут 90% проффесоров вещающих что все ок и травят тупые шутки типа Юры
так что не удивляйтесь


На всякий случай дембельский чемодан с костюмом и чистое покрывало на видном месте приготовить не помешает. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:11

Трамп только что сказал, что Пауэлла уберет. Мышей не ловит. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:11

  asti написав:Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?

Он уже начинается местами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:11

  Libo написав:
  PS4 написав:тут 90% проффесоров вещающих что все ок и травят тупые шутки типа Юры
так что не удивляйтесь


На всякий случай дембельский чемодан с костюмом и чистое покрывало на видном месте приготовить не помешает. :lol:

это что означает?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:13

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?

Он уже начинается местами


блин я ещё не успел подстричься. :oops:
завтра надо ещё в банк забежать, на кушать снять. интересно валюту дадут или отморозятся?? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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