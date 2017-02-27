Додано: Нед 15 бер, 2020 23:08

интересно когда население попадёт в ж... с грейсами по кредиткам??

думаю, что на этой неделе постепенно по городам остановится весь бизнес.

банки пойдут на уступки?? или плати, но из дома выйти не разрешат

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.