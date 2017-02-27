Додано: Нед 15 бер, 2020 23:15

Если ориентироваться на рубль - то "на моменте" 28 - это потолок (это даже с запасом).



Ликвидность может пойти на "потребительский" рынок. И выстрелит чуть попозже

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин