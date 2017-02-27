asti написав:Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?
Откатывают программу на случай войнушки.в приближенных к боевым действиям условиям.Очень на то похоже,особенно в Китае.Наши мартышки при власти просто копируют и пиарятся.То у нас нулевые показатели,и вдруг при одном летальном случае такая забота о населении.
Может размер падения гривны преувеличивается. Миллионы людей сейчас будут сидеть дома взаперти, периодически делая осторожные вылазки в магазин и аптеку. У меня и тысяч других нет гривны под подушкой, а доллары немного есть почти у всех. Очнвидно, что в ближайшие месяцы карантина я сдавальщик долларов. РыСы. Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Может размер падения гривны преувеличивается. Миллионы людей сейчас будут сидеть дома взаперти, периодически делая осторожные вылазки в магазин и аптеку. У меня и тысяч других нет гривны под подушкой, а доллары немного есть почти у всех. Очнвидно, что в ближайшие месяцы карантина я сдавальщик долларов. РыСы. Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.
Пластинка долгоиграющая.На сколько карантин? Месяц,два,год...?Похоже на массовый психоз и попытку откатать какой-то сценарий.И чем дальше, тем меньше будет прав у обычного обывателя.