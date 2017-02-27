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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43944395439643974398 ... 4400>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Украину из Италии возвращаются 123 человека, все здоровы
https://korrespondent.net/ukraine/42046 ... se-zdorovy
это жестяк!!!!
инкубационный период более 2 недель
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:14

  asti написав:Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?

Откатывают программу на случай войнушки.в приближенных к боевым действиям условиям.Очень на то похоже,особенно в Китае.Наши мартышки при власти просто копируют и пиарятся.То у нас нулевые показатели,и вдруг при одном летальном случае такая забота о населении.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:15

  asti написав:Это что получается, к концу недели (а то и раньше) на карантине вся Европа...??! Что-ж тогда через месяц будет, зомби апокалипсис!!?


Какой апокалипсис?
Сидишь дома. З/п в полном объеме. Бухаешь и спишь сколько хочешь. Единственное неудобство - руки часто мыть надо. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:15

Если ориентироваться на рубль - то "на моменте" 28 - это потолок (это даже с запасом).

Ликвидность может пойти на "потребительский" рынок. И выстрелит чуть попозже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:17

  Libo написав:Какой апокалипсис?
Сидишь дома. З/п в полном объеме. Бухаешь и спишь сколько хочешь. Единственное неудобство - руки часто мыть надо. :lol:

Зная наших, многие работодатели могут отправить в отпуск за свой счет.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:17

  Libo написав:
  PS4 написав:тут 90% проффесоров вещающих что все ок и травят тупые шутки типа Юры
так что не удивляйтесь


На всякий случай дембельский чемодан с костюмом и чистое покрывало на видном месте приготовить не помешает. :lol:

Шановний Лібо, простіше для ЮСА - кремація без костюма і покривала. Побережіть кошти на квадратний метр під амфору з прахом :) і пару пінт Johnnie Walker :)
  Libo написав: Я за человечество и судьбу цивилизации сопереживаю. :lol:

да прибудет с вами сила !!!
"Заболел я. Старый и слабый. Когда будет тебе 900 лет, хорошо выглядеть ты не будешь, а?" (с)
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 15 бер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:17

ФРС снизила ставку 0% - 0,25%.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

PS4 написав:
  75stasstas75 написав:PS4
ну 30 не знаю, 28 точно

28 уже во вторник


Может размер падения гривны преувеличивается.
Миллионы людей сейчас будут сидеть дома взаперти, периодически делая осторожные вылазки в магазин и аптеку.
У меня и тысяч других нет гривны под подушкой, а доллары немного есть почти у всех.
Очнвидно, что в ближайшие месяцы карантина я сдавальщик долларов.
РыСы. Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:19

  Libo написав:ФРС снизила ставку 0% - 0,25%.

все. дальше снижать некуда.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:23

  freeze написав:
PS4 написав:
  75stasstas75 написав:PS4
ну 30 не знаю, 28 точно

28 уже во вторник


Может размер падения гривны преувеличивается.
Миллионы людей сейчас будут сидеть дома взаперти, периодически делая осторожные вылазки в магазин и аптеку.
У меня и тысяч других нет гривны под подушкой, а доллары немного есть почти у всех.
Очнвидно, что в ближайшие месяцы карантина я сдавальщик долларов.
РыСы. Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.
Пластинка долгоиграющая.На сколько карантин? Месяц,два,год...?Похоже на массовый психоз и попытку откатать какой-то сценарий.И чем дальше, тем меньше будет прав у обычного обывателя.
Дед Мороз
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