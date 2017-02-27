ОлегВМ написав:

Несколько тезисов насчет текущей ситуации – мое субъективное мнение.1. НБУ ПОЛНОСТЬЮ контролирует все происходящее на Межбанке, как и раньше.2. Как здесь неоднократно писали, НБУ – главный барыга и спекулянт на нашем валютном рынке.3. "Нафтогаз" и его 2.9 ярда.Не забываем вот об этом:Подчеркну, что компенсацию за поставки газа населению по "льготной цене" "Нафтогазу" еще не выплатили, и вероятность того, что выплатят до конца марта – очень невелика (слишком велика цена вопроса).4. Тут многие возмущаются, что НБУ залил более чем ярд на прошлой неделе. Но что ему было делать, если на фоне негативных новостей и паники действительно возник ажиотажный спрос на валюту – причем не только со стороны нерезов и импортеров, но и со стороны крупных гос- и частных компаний, которым в ближайшие несколько недель нужно будет делать крупные выплаты по валютным кредитам (тут я доверяю информации от НБУ). Думаю, что этот ярд+ он в скором времени откупит, причем с профитом (см. пункты 2 и 3).5. При этом на счетах "до востребования" физлиц более 100 млрд. грн. Если девальвация продолжится такими же темпами, несложно догадаться, куда пойдет большая часть этих 100+ ярдов. НБУ вряд ли заинтересован в этом.6. И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Такие факторы, как коронавирус и падение фондовых рынков и нефти, спровоцировали ажиотажный спрос на доллар, но НБУ его либо уже удовлетворил, либо удовлетворит в ближайшее время (а предсказываемого некоторыми массового бегства нерезов из ОВГЗ пока не наблюдается). Каким будет влияние этих двух факторов на Межбанке после этого? Как по мне, близким к нулю (подчеркну – на Межбанке, на наличке ситуация может быть несколько иной). Сколь-нибудь существенное реальное влияние на наш валютный рынок они начнут оказывать лишь спустя несколько месяцев, а пока что – исключительно психологическое.