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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 439543964397439843994400>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:25

  edvardd написав:
  varlo написав: Неправда - есть. Послушайте Коморовского. Просто при заболевании иммунитет сильно падает и очень повышается вероятность подхватить бактерию или грибок.
https://naked-science.ru/article/medici ... onavirusom

Почитайте статью до конца
По состоянию на 25 февраля страница, на которой были опубликованы сводки Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР за 24 февраля, удалена. Подтверждений или каких-либо комментариев от ученых о повторных случаях заражения коронавирусом в Китае пока не было.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:25

всем сп.ночи и без утренних соплей. :wink:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:26

  PS4 написав:
  Libo написав:ФРС снизила ставку 0% - 0,25%.

все. дальше снижать некуда.


Трамп сказал: правда, в других странах ставка отрицательная, но и такой шаг феда тоже в правильном направлении ... :!:
Намек понял.
Нас устраивает.
Берешь кредит тыщу - возвращаешь 900.
Одобряю. Пусть быстрее запускают.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:26

  PS4 написав:пересматриваю фильм ЗАРАЖЕНИЕ, год 2011 выпуска
советую посмотреть

Судя по всему правильнее уже успокоительное на ночь принять.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:26

Каждый пытается опередить друг дружку в ведении ЧП у себя в городе и области.И все ради любви к людям!Сердобольные, аж расплакался от счастья.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:27

ну а пару дней назад ещё не верили ...
сейчас уже верите: что в Украине только гривна, в Венгрии только форинты, в Молдове только леи... ?
ещё немного и отменят наличные... просто нужно подождать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:31

  ОлегВМ написав:Несколько тезисов насчет текущей ситуации – мое субъективное мнение.
1. НБУ ПОЛНОСТЬЮ контролирует все происходящее на Межбанке, как и раньше.
2. Как здесь неоднократно писали, НБУ – главный барыга и спекулянт на нашем валютном рынке.
3. "Нафтогаз" и его 2.9 ярда.
Не забываем вот об этом:
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... fte-razbor
Подчеркну, что компенсацию за поставки газа населению по "льготной цене" "Нафтогазу" еще не выплатили, и вероятность того, что выплатят до конца марта – очень невелика (слишком велика цена вопроса).
4. Тут многие возмущаются, что НБУ залил более чем ярд на прошлой неделе. Но что ему было делать, если на фоне негативных новостей и паники действительно возник ажиотажный спрос на валюту – причем не только со стороны нерезов и импортеров, но и со стороны крупных гос- и частных компаний, которым в ближайшие несколько недель нужно будет делать крупные выплаты по валютным кредитам (тут я доверяю информации от НБУ). Думаю, что этот ярд+ он в скором времени откупит, причем с профитом (см. пункты 2 и 3).
5. При этом на счетах "до востребования" физлиц более 100 млрд. грн. Если девальвация продолжится такими же темпами, несложно догадаться, куда пойдет большая часть этих 100+ ярдов. НБУ вряд ли заинтересован в этом.
6. И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Такие факторы, как коронавирус и падение фондовых рынков и нефти, спровоцировали ажиотажный спрос на доллар, но НБУ его либо уже удовлетворил, либо удовлетворит в ближайшее время (а предсказываемого некоторыми массового бегства нерезов из ОВГЗ пока не наблюдается). Каким будет влияние этих двух факторов на Межбанке после этого? Как по мне, близким к нулю (подчеркну – на Межбанке, на наличке ситуация может быть несколько иной). Сколь-нибудь существенное реальное влияние на наш валютный рынок они начнут оказывать лишь спустя несколько месяцев, а пока что – исключительно психологическое.

великий респект Вам і + в карму, написали дуже слушний лонгпост, але, нажаль, форумчани зараз ударилися в оффтоп і сіяння паніки ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:31

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Минюст временно прекращает прием заявлений на регистрацию браков.
А на Харьковщине сегодня прошли местные выборы ((

Вы меня напугали 8) Оказалось, что это не в городе, а в области.
Кстати, отнюдь не местные, а нардепа.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:33

  uaprofi написав:ну а пару дней назад ещё не верили ...
сейчас уже верите: что в Украине только гривна, в Венгрии только форинты, в Молдове только леи... ?
ещё немного и отменят наличные... просто нужно подождать...

Папуасы рассчитывались камнями.Чем больше камень,тем ты круче.В вашем случае это должно быть дубовое полено.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

италия наконец то опубликовала статистику за сутки
+3600
ускоряемся!
PS4
 
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