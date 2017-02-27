Додано: Нед 15 бер, 2020 23:38

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.



Президент Дональд Трамп тогда приветствовал это решение регулятора, однако указал, что ФРС должна действовать более решительно и идти на дальнейшее ослабление. Он объяснил это тем, что другие страны идут на большее снижение, что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.

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