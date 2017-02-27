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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43964397439843994400>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:37

uaprofi
Запиши себе - никто в Украине наличные отменять не будет, ни доллары, ни евро ни гривны, это очевидно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:37

  PS4 написав:италия наконец то опубликовала статистику за сутки
+3600
ускоряемся!
для твоего ускорения нужен пурген.Хотя и без него диспепсия у тебя знатная.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:38

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.

Президент Дональд Трамп тогда приветствовал это решение регулятора, однако указал, что ФРС должна действовать более решительно и идти на дальнейшее ослабление. Он объяснил это тем, что другие страны идут на большее снижение, что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:40

  Libo написав:ФРС снизила ставку 0% - 0,25%.



Кто так новости подает ?

МОЛНИЯ !!!!

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. Только ФРС провел экстренное заседание, в ходе которого было приятно решение снизить ставку до 0%-0,25%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:41

Губернатор Нью-Йорка Куомо рассказал, всего в штате 600 пульмонологических места в госпиталях. 50 заняты. Разворачивают дополнительные места и военные госпиталя.
"Волна вируса разобьется о нашу медицину и госпиталя!"
"Трагедия Италии не повторится."

Пенс на брифинге рассказывает, что тест-системы уже во всех штатах, а на этой неделе будет по всей стране уже до 2 млн. экспресс тест-систем. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:42

У ВОЗ есть четыре сценария для разного типа стран.

У нас есть четыре сценария для разного типа стран.

Первый сценарий для стран, где нет вируса, — в таких необходимо главным образом информирование населения и тех, кто приехал из других стран, чтобы они прошли все необходимые процедуры для выявления возможной инфекции.

Второй сценарий — это для стран, где все еще единичные случаи заражения, около 20 случаев, — для них также необходимо обнаружение вируса и широкое информирование населения о мерах профилактики.

Третий сценарий для стран, где цепочка зараженных длиннее, но тем не менее она позволяет проследить распространяемость вируса, от кого к кому он передавался.

Четвертый — для стран, где началась местная передача. Это то, что происходит сейчас в Италии, то, что было в Ухане. Он предусматривает комплексные меры, которые будут ограничивать дальнейший перенос инфекции.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

граждане рекомендую зайти в ветку о Короне и начать с моего сообщения
viewtopic.php?p=4901068#p4901068
события начинают развиваться стремительно , я вас предупредил .
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дед Мороз написав:Пластинка долгоиграющая.На сколько карантин? Месяц,два,год...?


В бытность получения высшего образования сдавал в том числе и экзамен по вирусологии.
Давно это было. Но какое то базовое понимание осталось.
Думаю, что в случае невероятной удачи жесткий карантин будет минимум месяц. Скорее всего до начала лета. Плохой вариант пока не рассматриваю.
Уже к концу апреля могут возникнуть явные экономические проблемы у значительной части населения по причине отсутствия накоплений, это может привести к протестам против жесткого карантина, причем агрессивным.
Все таки мы не законопослушные китайцы.
Нагнетать конечно не надо, но ситуация на сегодня неважная.
Я пока не представляю как Зе-команда справится с ситуацией.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:42

Федеральна резервна система США знизила ставки до цільового діапазону від 0% до 0,25% і заявила, що розширить баланс як мінімум на 700 млрд дол впродовж найближчих тижнів для протистояння наслідкам поширення коронавірусу, пише Reuters.

Як зазначається, ФРС стимулює банки використовувати трильйони доларів власного капіталу та ліквідних активів, накопичених як капітальні буфери після фінансової кризи, щоб давати позики бізнесу та домогосподарствам, які зазнали впливу від пандемії коронавірусу.


https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN21219K
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:47

TylerTruman_
Спасибо.
ОлегВМ
 
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