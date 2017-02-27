Яша написав:такое ощущение, что кто-то целенаправленно гонит курс вверх :спрос -аукцион, где удовлетворяют истинных покупателей на всё ,считай безлимит по низкому курсу - и сразу появляются биды, которые гонят курс вверх, причем охеренные объемы. за ценой не стоят. и всё это на фоне вирусного кипиша,отъезда порошенко из страны и неврученном подозрении. но возвращаться то придется, активы все здесь. или он или его, вабанк какой-то.
Порошенко повернувся... З дітьми і в масці. Але, я навіть не знаю, чи це на щось позитивно вплинуло! Читаю новину, що в Австрії за вихід в місто ввели штраф 2000євро! В Львові заборонили роботу ТРЦ і закладів харчування! Цікаво чи будуть закривати обмінні пункти?! А взагалі щось велике і страшне насувається! Такий собі повсюдний блокадний Ленінград! Там хоч ворога бачили і знали, хто він...
orest написав:В 2020 році ми могли мати позитивну ситуацію з торговим балансом у зв'язку з значним скороченням імпорту енергоносіїв і продовженням падіння цін на газ і вугілля через значні залишки всюди і стабільно теплі зими. Крім того, минулого року були значні покупки приватних і комерційних авто (закрили значну частину відкладеного попиту). Третя стаття - закупки обладнання у відновлювану енергетику, в якій обіцяли навести порядок. Разом ефект не менше 4 млрд уо. Експорт мав і ще має всі шанси вирости. Вирости мала і кількість туристів до нас. Це все мало позитивно вплинути на курс грн при збереженні запланованих позик. В теперішній ситуації на перший план виходить питання позик, адже в бюджеті на 2020 закладено 342,5 млрд грн запозичень. Зовнішніх 111,4 млрд і ВНУТРІШНІХ 231,1 млрд грн. При цьому, виплати по зовнішньому боргу цього року 169 млрд і на це є ЗВР, але внутрішніх 231,5 млрд, а це біда. Старі "нерезиденти" закінчилися, нерезиденти певно з місяць-півтора на паузі. А нові "нерезиденти" ще не готові вкладатися в позики, бо добре знають, що гарантій жодних. Тому, якщо влада і уряд не відновлять розміщення ОВДП - курсу грн буде боляче. Гроші МВФ на старих умовах також як мертвому компрес. Треба щоб їх можна було витрачати на щось... Всі решта фундаментальні чинники поки в тумані, все залежить від вірусу тут і ситуації в світі. Головне не перетворитися в брудну країну... Ну і війна політика. Адже ці кунілінгуси куйлу можуть слугам боком вилізти...
Звернув увагу, що Ви часто робите акцент на запаси енергоносіїв, імхо, це було деяким плюсом в грудні, при переговорах із расєянами, але зараз скоріше мінус, ціна падає, а у нас запаси будуть реалізовуватися по оверапрайсу як для населенння, так і для виробництва, ... наскільки пам'ятаю зі студентських часів, наприклад, для металургійного комбінату вважаються стратегічними запаси тільки на 10 днів, тобто маємо дорогий надлишок на який краще б не витрачалися живі гроші (чи брався кредит), ... і на рахунок експорту маю песимістичний настрій, допускаю можливе 20% падіння валютної виручки
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
ОлегВМ написав:И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Позвольте не согласиться (мысль не моя) Когда нерезиденты заводили сотни миллионов под покупку ОВГЗ, такой объём не мог выкупить свободный рынок . но по 25, ни по 20, ни даже по 15 грн. У покупателей не было столько грн. Потому, чтобы курс не рухнул сразу вдвое, на "свободном" рынке всё выкупает НБУ. Такая же ситуация при выходе из ОВГЗ
Это понятно, НБУ выкупает избыточное предложение и удовлетворяет избыточный спрос - это одна из его функций как регулятора. Я имел ввиду, что последствий падения фондовых рынков и распространения коронавируса, которые оказывали бы реальное влияние на спрос и предложение, в данный момент нет, и появятся они еще не скоро. Влияние на них (точнее, только на спрос) сейчас оказывает только лишь паника, порожденная этими двумя событиями.
Дед Мороз написав:Пластинка долгоиграющая.На сколько карантин? Месяц,два,год...?
В бытность получения высшего образования сдавал в том числе и экзамен по вирусологии. Давно это было. Но какое то базовое понимание осталось. Думаю, что в случае невероятной удачи жесткий карантин будет минимум месяц. Скорее всего до начала лета. Плохой вариант пока не рассматриваю. Уже к концу апреля могут возникнуть явные экономические проблемы у значительной части населения по причине отсутствия накоплений, это может привести к протестам против жесткого карантина, причем агрессивным. Все таки мы не законопослушные китайцы. Нагнетать конечно не надо, но ситуация на сегодня неважная. Я пока не представляю как Зе-команда справится с ситуацией.
Авиарейс всегда был беспроигрышным вариантом.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Так, согласно распоряжению мэра, с 16 марта 2020 с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек:
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• торгово-развлекательных центров;
• строительных рынков и других (кроме продуктовых)
• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ОлегВМ написав:И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Позвольте не согласиться (мысль не моя) Когда нерезиденты заводили сотни миллионов под покупку ОВГЗ, такой объём не мог выкупить свободный рынок . но по 25, ни по 20, ни даже по 15 грн. У покупателей не было столько грн. Потому, чтобы курс не рухнул сразу вдвое, на "свободном" рынке всё выкупает НБУ. Такая же ситуация при выходе из ОВГЗ
Это понятно, НБУ выкупает избыточное предложение и удовлетворяет избыточный спрос - это одна из его функций как регулятора. Я имел ввиду, что последствий падения фондовых рынков и распространения коронавируса, которые оказывали бы реальное влияние на спрос и предложение, в данный момент нет, и появятся они еще не скоро. Влияние на них (точнее, только на спрос) сейчас оказывает только лишь паника, порожденная этими двумя событиями.
думаю, зараз питання -> чи достатньо буде "магії" 20 числа та відкладеного спросу на грн. для відкату? чи все-таки потрібно буде газпромовські кАтлєти задіяти на МБ?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані