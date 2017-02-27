Додано: Пон 16 бер, 2020 00:07

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19.



Так, согласно распоряжению мэра, с 16 марта 2020 с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек:



• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;



• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;



• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;



• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;



• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;



• торгово-развлекательных центров;



• строительных рынков и других (кроме продуктовых)



• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

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