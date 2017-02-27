RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 439843994400440144024403>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 223
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
30%
66
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:12

Кто может дать прогноз из экспертов?

Эрик сказал что 30 будет , а без МВФ 35+
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 22.12.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Австрии запретили выходить на улицу, штраф свыше €2000
https://inforesist.org/v-avstrii-zapret ... u_44DNeuco
PS4
 
Повідомлень: 282
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24

  TylerTruman_ написав:думаю, зараз питання -> чи достатньо буде "магії" 20 числа та відкладеного спросу на грн. для відкату? чи все-таки потрібно буде газпромовські кАтлєти задіяти на МБ?

Сложный вопрос. Поживем - увидим. В любом случае, "Нафтогазу" до конца месяца нужно будет продать почти 1.2 ярда зеленых (чтобы получить 30 ярдов грн., необходимых для выплат), и вряд ли это будет сделано за пару дней (хотя у нас все может быть).
ОлегВМ
 
Повідомлень: 18
З нами з: 28.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24

  Игорь Алексеевич написав:интересно когда население попадёт в ж... с грейсами по кредиткам??
думаю, что на этой неделе постепенно по городам остановится весь бизнес.
банки пойдут на уступки?? или плати, но из дома выйти не разрешат


А Интернет тоже закроют?
Если есть другие дебетовые карты, то перекинуть не проблема.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 286
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:27

  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:Есть небольшой нюанс. У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет.

Більшої дурості не читав на цьому форумі. Не будьте невігласом

Хотите сказать, что переболевший определенным типом гриппа может снова заболеть им?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 286
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дикая, феодальная страна.

Герой України Філарет заявив, що храми Київського патріархату не можуть бути місцем розповсюдження інфекції та закликав своїх парафіян і надалі, попри епідемію коронавірусу, колективно причащатись і цілувати хрести та ікони. «Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь», – сказано у зверненні Філарета від 12 березня 2020 року.

Така позиція Героя України дає підстави сподіватись, що проблема з існуванням Київського патріархату, який каламутить і без того брудну воду українського православ’я, буде найближчим часом вирішена природним шляхом – разом зі зникненням нечисленних філаретівських єпископів, попів і мирян.

Телеграмм. В. Бойко.
rollo
 
Повідомлень: 376
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:39

  freeze написав:Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.


Есть большая категория, которым будут.
Причем чем больше курс, тем больше зарпата.
А работать они будут из дому.
21-й век.
Остается только завидовать.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 286
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:41

  freeze написав:Минюст временно прекращает прием заявлений на регистрацию браков.

Просто Минюст прикинул, что фраза "до тех пор пока коронавирус не разлучит вас" будет звучать как-то совсем не торжественно :twisted:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9266
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:42

  PS4 написав:
  stas_rst написав:
  kluychkooleg написав:Есть небольшой нюанс. У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет.

Більшої дурості не читав на цьому форумі. Не будьте невігласом

тут 90% проффесоров вещающих что все ок и травят тупые шутки типа Юры
так что не удивляйтесь


Не перевирайте.
Я не писал, что с короной все ОК.
Сам добровольно заперся дома.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 286
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по всему уже сегодня по всем областям будет запрещена вся торговля, кроме еды и таблеток, плюс вся сфера услуг.

Такие рекомендации даны для мэров и губернаторов из офиса президента.

Вот она задница и показалась, а вы тут про какие то ОВГЗ, ВВП, довыборы, графики и таблицы, коррупцию и прочую ерунду

Так вот он какой северный олень(с), в смысле черный лебедь
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15807
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4031 раз.
Подякували: 6252 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 439843994400440144024403>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1713, 1714, 1715
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17148 2154184
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 23:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.