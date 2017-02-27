Кто может дать прогноз из экспертов?
Эрик сказал что 30 будет , а без МВФ 35+
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:12
Кто может дать прогноз из экспертов?
Эрик сказал что 30 будет , а без МВФ 35+
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Австрии запретили выходить на улицу, штраф свыше €2000
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24
Сложный вопрос. Поживем - увидим. В любом случае, "Нафтогазу" до конца месяца нужно будет продать почти 1.2 ярда зеленых (чтобы получить 30 ярдов грн., необходимых для выплат), и вряд ли это будет сделано за пару дней (хотя у нас все может быть).
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:24
А Интернет тоже закроют?
Если есть другие дебетовые карты, то перекинуть не проблема.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:27
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дикая, феодальная страна.
Герой України Філарет заявив, що храми Київського патріархату не можуть бути місцем розповсюдження інфекції та закликав своїх парафіян і надалі, попри епідемію коронавірусу, колективно причащатись і цілувати хрести та ікони. «Не може Тіло і Кров Господні, Які подаються в Таїнстві Причастя під виглядом хліба і вина, бути причиною розповсюдження хвороби. Життя не може породжувати хворобу! Так ми віримо! Тому Церква закликає єпископат, духовенство продовжувати звершення церковних Таїнств і богослужінь, а віруючих – приймати в них участь», – сказано у зверненні Філарета від 12 березня 2020 року.
Така позиція Героя України дає підстави сподіватись, що проблема з існуванням Київського патріархату, який каламутить і без того брудну воду українського православ’я, буде найближчим часом вирішена природним шляхом – разом зі зникненням нечисленних філаретівських єпископів, попів і мирян.
Телеграмм. В. Бойко.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:39
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:41
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:42
Не перевирайте.
Я не писал, что с короной все ОК.
Сам добровольно заперся дома.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по всему уже сегодня по всем областям будет запрещена вся торговля, кроме еды и таблеток, плюс вся сфера услуг.
Такие рекомендации даны для мэров и губернаторов из офиса президента.
Вот она задница и показалась, а вы тут про какие то ОВГЗ, ВВП, довыборы, графики и таблицы, коррупцию и прочую ерунду
Так вот он какой северный олень(с), в смысле черный лебедь
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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