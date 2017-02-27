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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43994400440144024403>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 223
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
30%
66
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  freeze написав:Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.


Есть большая категория, которым будут.
Причем чем больше курс, тем больше зарпата.
А работать они будут из дому.
21-й век.
Остается только завидовать.


За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ?
Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:50

У ФРС заканчиваются патроны...
Пауэлл снижает ставки до нуля и объявляет QE5 на $700 млрд.
https://www.federalreserve.gov/newseven ... 00315a.htm
Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 16 бер, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:53

  PS4 написав:В Австрии запретили выходить на улицу, штраф свыше €2000
https://inforesist.org/v-avstrii-zapret ... u_44DNeuco

Очередная бредятина. И заголовок не соответствует.
Это атака СМИ для нагнетания паники, чтоб оправдать падение искусственно раздутых фондовых рынков чем угодно, только не ошибочной финансовой политикой и ошибочностью монетаризма. У нас от свиного гриппа в 2009-м году умерли 1100 человек. 1100 человек умерли, Карл. И никакой паники не было, даже школы не закрывали на карантин, не говоря уже о влиянии на экономику.
Кроме мировых целей у нас еще и внутренние подключились - путлер через мудачуковские СМИ и Порох в надежде вернуться к власти. В итоге мы получаем тройную атаку. И неизвестно еще, какие там технологии применяются.
Китай, практически, полностью поборол этот вирус. Думаю, недели через 2 и Европа поборет. А до Америки, возможно, в таких масштабах он и не доберется. У нас, конечно, сложно что-то прогнозировать, так как нет медицины, но, думаю, если начнется эпидемия, то к концу весны она даже сама пройдет, так как респираторные заболевания по +30 идут на спад. Даже при сценарии, если наши ворюги у власти будут заняты собственным обогащением и вообще не будут принимать никаких мер.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:55

  наблюдательный написав:У ФРС заканчиваются патроны...
Пауэлл снижает ставки до нуля и объявляет QE5 на $700 млрд.
https://www.federalreserve.gov/newseven ... 00315a.htm

Ну, вот, понятно, откуда ноги растут. Будут сожжены все долги, а доллар на выходе превратится в бумажку. Все красиво и ФРСники и их хозяева совсем ни при чем. О нас, сирых и убогих, никто не подумает, будем обклеивать туалеты.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 16 бер, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:55

  freeze написав:
За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ?
Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.


Ну только не говорите мне, что никогда не слышали про IT.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:56

  kluychkooleg написав:
  freeze написав:Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.


Есть большая категория, которым будут.
Причем чем больше курс, тем больше зарпата.
А работать они будут из дому.
21-й век.
Остается только завидовать.

Будет чему завидовать тинейджерам 21 века, когда пекари будут печь хлеб дома, а сантехники не приедут на вызов когда забита канализация, а рулоны купленной бумаги станут отличным катализатором.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:00

  proftpd66 написав:Кто может дать прогноз из экспертов?

Эрик сказал что 30 будет , а без МВФ 35+

Если эрик дал, значит, 30 точно не будет, или на какое-то время укатают на 25 для слива гривны нужными дядями, или улетим на гораздо выше (потом, наверное), или в посудную лавку ворвется слон (ФРС) и будем обклеивать долларами туалеты.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:01

  ruvex написав:
  kluychkooleg написав:
  freeze написав:Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.


Есть большая категория, которым будут.
Причем чем больше курс, тем больше зарпата.
А работать они будут из дому.
21-й век.
Остается только завидовать.

Будет чему завидовать тинейджерам 21 века, когда пекари будут печь хлеб дома, а сантехники не приедут на вызов когда забита канализация, а рулоны купленной бумаги станут отличным катализатором.


У вас часто бывает забита канализация?
У меня никода не было.
А хлеб кто ест, а кто не ест совсем.
Но вообще да, без продуктов никуда.
И речь не том была.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  freeze написав:
За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ?
Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.


Ну только не говорите мне, что никогда не слышали про IT.


И что IT?
Они не производят лекарства и продукты, за что им сейчас должны платить в принципе ?
IT и пострадают гораздо больше кассиров АТБ и производителей курчат.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:06

Ксати, кто тут писал о том, что поехать дышать в горы воздухом - хорошая идея?
Я и другие тогда ему возражали, что на курортах есть ее массовые скопления людей - в автобусах, в барах.
Так вот мы оказались провидцами.
Источник заражения Германии, Норвегии и Исландии - австрийский курорт.
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