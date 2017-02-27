freeze написав:Если кто то думает, что он будет сидеть дома, а ему на карточку регулярно будут сбрасывать аванс и зарплату в гривнах, очевидно ошибаются.
Есть большая категория, которым будут. Причем чем больше курс, тем больше зарпата. А работать они будут из дому. 21-й век. Остается только завидовать.
За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ? Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Очередная бредятина. И заголовок не соответствует. Это атака СМИ для нагнетания паники, чтоб оправдать падение искусственно раздутых фондовых рынков чем угодно, только не ошибочной финансовой политикой и ошибочностью монетаризма. У нас от свиного гриппа в 2009-м году умерли 1100 человек. 1100 человек умерли, Карл. И никакой паники не было, даже школы не закрывали на карантин, не говоря уже о влиянии на экономику. Кроме мировых целей у нас еще и внутренние подключились - путлер через мудачуковские СМИ и Порох в надежде вернуться к власти. В итоге мы получаем тройную атаку. И неизвестно еще, какие там технологии применяются. Китай, практически, полностью поборол этот вирус. Думаю, недели через 2 и Европа поборет. А до Америки, возможно, в таких масштабах он и не доберется. У нас, конечно, сложно что-то прогнозировать, так как нет медицины, но, думаю, если начнется эпидемия, то к концу весны она даже сама пройдет, так как респираторные заболевания по +30 идут на спад. Даже при сценарии, если наши ворюги у власти будут заняты собственным обогащением и вообще не будут принимать никаких мер.
Ну, вот, понятно, откуда ноги растут. Будут сожжены все долги, а доллар на выходе превратится в бумажку. Все красиво и ФРСники и их хозяева совсем ни при чем. О нас, сирых и убогих, никто не подумает, будем обклеивать туалеты.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 16 бер, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ? Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.
Ну только не говорите мне, что никогда не слышали про IT.
proftpd66 написав:Кто может дать прогноз из экспертов?
Эрик сказал что 30 будет , а без МВФ 35+
Если эрик дал, значит, 30 точно не будет, или на какое-то время укатают на 25 для слива гривны нужными дядями, или улетим на гораздо выше (потом, наверное), или в посудную лавку ворвется слон (ФРС) и будем обклеивать долларами туалеты.
freeze написав: За что домушникам будут платить такие деньги ? Что сейчас может быть полезного кроме изготовления лекарств и выращивания харчей ? Мой знакомый кэп сейчас написал, что судовладелец отправляет их экипаж по домам, нечего перевозить, нет заказов.
Ну только не говорите мне, что никогда не слышали про IT.
И что IT? Они не производят лекарства и продукты, за что им сейчас должны платить в принципе ? IT и пострадают гораздо больше кассиров АТБ и производителей курчат.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ксати, кто тут писал о том, что поехать дышать в горы воздухом - хорошая идея? Я и другие тогда ему возражали, что на курортах есть ее массовые скопления людей - в автобусах, в барах. Так вот мы оказались провидцами. Источник заражения Германии, Норвегии и Исландии - австрийский курорт.