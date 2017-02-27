Додано: Пон 16 бер, 2020 00:53

PS4 написав: В Австрии запретили выходить на улицу, штраф свыше €2000

https://inforesist.org/v-avstrii-zapret ... u_44DNeuco В Австрии запретили выходить на улицу, штраф свыше €2000

Очередная бредятина. И заголовок не соответствует.Это атака СМИ для нагнетания паники, чтоб оправдать падение искусственно раздутых фондовых рынков чем угодно, только не ошибочной финансовой политикой и ошибочностью монетаризма. У нас от свиного гриппа в 2009-м году умерли 1100 человек. 1100 человек умерли, Карл. И никакой паники не было, даже школы не закрывали на карантин, не говоря уже о влиянии на экономику.Кроме мировых целей у нас еще и внутренние подключились - путлер через мудачуковские СМИ и Порох в надежде вернуться к власти. В итоге мы получаем тройную атаку. И неизвестно еще, какие там технологии применяются.Китай, практически, полностью поборол этот вирус. Думаю, недели через 2 и Европа поборет. А до Америки, возможно, в таких масштабах он и не доберется. У нас, конечно, сложно что-то прогнозировать, так как нет медицины, но, думаю, если начнется эпидемия, то к концу весны она даже сама пройдет, так как респираторные заболевания по +30 идут на спад. Даже при сценарии, если наши ворюги у власти будут заняты собственным обогащением и вообще не будут принимать никаких мер.