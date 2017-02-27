Додано: Пон 16 бер, 2020 01:21

Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.

Имхо, контроль за ситуацией утерян.

Запираем двери, худеем, наблюдаем.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.