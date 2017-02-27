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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4400440144024403>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 223
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
30%
66
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:12

  freeze написав:И что IT?
Они не производят лекарства и продукты, за что им сейчас должны платить в принципе ?
IT и пострадают гораздо больше кассиров АТБ и производителей курчат.


Люди перестанут пользоваться мобильной связью и интернетом, делать через Интернет заказы тех же лекарств и еды?
Как вы думаете, статистика по короновирусу сама нарисовалась, из воздуха?
Современная медицина может существовать без программистов?
Та же разработка вакцины против короны?
Пострадают все.
Но вот так вот заявлять, что никому, сидящему дома, не будут платить, глупость.
Я бы хотел быть программистом. И не только в данный момент.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 16 бер, 2020 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:12

  freeze написав:
И что IT?
Они не производят лекарства и продукты, за что им сейчас должны платить в принципе ?
IT и пострадают гораздо больше кассиров АТБ и производителей курчат.

Глупости. На данном этапе развития ситуации как раз айтишники всем рулить и будут. При таких мерах онлайн торговля вырастет ещё больше, всякие интернетные штуковины сейчас - это залог выживания отчасти. Возможно, благодаря этому экономика в штопор не свалится окончательно. Посмотрите на акции того же zoom, например. Одни из немногих, кто сейчас растёт, если я не ошибаюсь. У того же Нетфликса падение незначительное.
Да зачем далеко ходить? Форум тоже кем-то саппортится и саппортится не за бесплатно. Банки, логистика, да всё сейчас без IT навернётся нафиг.

А вот в перспективе, конечно, да. Если завалится оффлайн, то и онлайн вслед за ним.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:16

Евро уже было совсем захирело, а тут тебе таки снижение ставки и снова вверх.
Скучно не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:19

  kluychkooleg написав:
  ruvex написав:Будет чему завидовать тинейджерам 21 века, когда пекари будут печь хлеб дома, а сантехники не приедут на вызов когда забита канализация, а рулоны купленной бумаги станут отличным катализатором.


У вас часто бывает забита канализация?
У меня никода не было.
А хлеб кто ест, а кто не ест совсем.
Но вообще да, без продуктов никуда.
И речь не том была.


А будет речь о том, обо всем чего сразу не видишь и оно есть якобы само собой.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:23

  ruvex написав:
А будет речь о том, обо всем чего сразу не видишь и оно есть якобы само собой.


Нет, речь шла о том, что есть категория людей, которые будут сидеть дома, а им будут платить, при этом чем больше упадет гривня, тем больше гривни заплатят.
Пока по крайней мере.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:25

  freeze написав:Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.


У вас в среднем слове буква "д" лишняя напечаталась.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  ruvex написав:
А будет речь о том, обо всем чего сразу не видишь и оно есть якобы само собой.


Нет, речь шла о том, что есть категория людей, которые будут сидеть дома, а им будут платить, при этом чем больше упадет гривня, тем больше гривни заплатят.
Пока по крайней мере.


Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:32

  freeze написав:Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.

Надают помощь в первую очередь тем у кого больше шансов. Печально.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 01:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:33

  freeze написав:Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.


У меня друтие сведения насчет большинства.
Но это офф-топ.
И перед лицом смертельной болячки доходы уходят на второй план.
И, кстати, игрушки в период сидения дома будут пользоваться огромным спросом.
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