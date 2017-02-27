RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4400440144024403

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 223
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
30%
66
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:35

Странно, что западные советники нам рассказывают о независимости НБУ, а у самих ФРС работает на Трампа. Ну откатилась фонда к прошлогоднему уровню, так что сразу заливать сумасшедшей эмиссией? Просто ради того, чтобы оттянуть неизбежное на послевыборный период?
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:36

  ruvex написав:
  freeze написав:Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.

Надают помощь в первую очередь тем у кого больше шансов. Печально.


Обычное дело.
У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.
И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 286
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:50

  freeze написав:Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.

IT-бизнесы наоборот активизировались:
"Ударим по заразе домашними посиделками в кругу друзей и настольных игр" - на почте реклама интернет-магазина
"Коронавирус уже в Серф Казино" - на почте реклама онлайн-казино
В ютубе тысячи роликов про коронавирус (тоже IT)
mono-банк (IT-проект) рекламирует категорию кешбека "Карантин" на игры, которые тоже делают IT-шники
и даже сайты для взрослых(тоже IT) устраивают свои акции
и т.д.

Как раз сфере IT придётся тянуть всю экономику Украины, т.к. основа экономики Украины - это заробитчане, и они попадут или во всеукраинский карантин, или в карантин в стране пребывания, и будут там сидеть по домам, не получая зарплаты. А вот, для IT-шников, ситуация не настолько критична. Кроме того, для IT нет границ. Если где-то карантин, то где-то его нет.
Так что, да, IT-шники будут сидеть дома, и им будут платить деньги. Главное, чтоб интернет не посыпался. Сидя дома, куда людям ещё тратить деньги, как не на онлайн-покупки и онлайн-развлечения? Особенно если в реале всё на время закроется
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 10.05.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4400440144024403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Gastarbaiter і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1713, 1714, 1715
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17148 2154187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 23:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.