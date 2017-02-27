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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:35
Странно, что западные советники нам рассказывают о независимости НБУ, а у самих ФРС работает на Трампа. Ну откатилась фонда к прошлогоднему уровню, так что сразу заливать сумасшедшей эмиссией? Просто ради того, чтобы оттянуть неизбежное на послевыборный период?
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:36
Обычное дело.
У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.
И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:50
IT-бизнесы наоборот активизировались:
"Ударим по заразе домашними посиделками в кругу друзей и настольных игр" - на почте реклама интернет-магазина
"Коронавирус уже в Серф Казино" - на почте реклама онлайн-казино
В ютубе тысячи роликов про коронавирус (тоже IT)
mono-банк (IT-проект) рекламирует категорию кешбека "Карантин" на игры, которые тоже делают IT-шники
и даже сайты для взрослых(тоже IT) устраивают свои акции
и т.д.
Как раз сфере IT придётся тянуть всю экономику Украины, т.к. основа экономики Украины - это заробитчане, и они попадут или во всеукраинский карантин, или в карантин в стране пребывания, и будут там сидеть по домам, не получая зарплаты. А вот, для IT-шников, ситуация не настолько критична. Кроме того, для IT нет границ. Если где-то карантин, то где-то его нет.
Так что, да, IT-шники будут сидеть дома, и им будут платить деньги. Главное, чтоб интернет не посыпался. Сидя дома, куда людям ещё тратить деньги, как не на онлайн-покупки и онлайн-развлечения? Особенно если в реале всё на время закроется
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