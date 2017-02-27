Додано: Пон 16 бер, 2020 01:35

Странно, что западные советники нам рассказывают о независимости НБУ, а у самих ФРС работает на Трампа. Ну откатилась фонда к прошлогоднему уровню, так что сразу заливать сумасшедшей эмиссией? Просто ради того, чтобы оттянуть неизбежное на послевыборный период?

Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.