Додано: Пон 16 бер, 2020 02:59

kluychkooleg написав: ruvex написав: freeze написав: Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.

Имхо, контроль за ситуацией утерян.

Запираем двери, худеем, наблюдаем.



Обычное дело.

У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.

И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут. Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.Имхо, контроль за ситуацией утерян.Запираем двери, худеем, наблюдаем.Обычное дело.У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.

Хочу Вас огорчить, у нас даже молодых лечить не будут так как адекватных врачей 1 на 10000 потенциальных пациентов, а аппаратов искусственного дыхания ещё меньше (я даже не говорю об их качестве, сроке эксплуатации и техническом состоянии), все лекарства за ваш счёт, по цене самолёта. Такого как в Италии не будет (имеется в виду отношение к врачебному долгу) - половина медперсонала (а с медсёстрами и фельдшерами ситуация ещё хуже чем с врачами) пошлет всех по сексуально-пешеходному маршруту в первый же момент и отчалит в места поспокойнее.Относительно стариков... Они свой выбор сделали проголосовав за действующую власть которая обеспечила уничтожение медицины начиная от министерства и заканчивая сельскими амбулаториями (да! Они сделали выбор, я уверен, я лично избирательные компании президентскую и парламентскую провел в общении с избирателями, по 12 часов в сутки, без выходных и прекрасно представляю себе, за кого голосовали наши милые пенсионеры).А за свой выбор нужно нести ответственность, в этом случае ответственность будет в такой форме. Я надеюсь тут не будут меня упрекать в цинизме. Если человек, к примеру, принял решение и сиганул с десятого этажа поверив, что может летать - это его выбор, его решение. И отменить такое решение после прыжка нельзя и сколько не маши руками результат будет один.Хотя, если не выходить за рамки темы форума, возможно, это действительно позитивно скажется на состоянии пенсионного фонда, к тому же, пенсионеры в последнее время были научены частыми девальвациями и деньги на собственное погребение откладывали в долларах, а более молодые пересичные достанут на лечение заначки в долларах, что в своей массе может позитивно сказаться на курсе гривны... Учитывая ещё и большую просадку импорта, дешёвую нефть, остановку туризма... Могу сделать ставку, на 18-20 гривень за доллар США, в первые два месяца после начала серьезной эпидемии.П.С. лично я уже, сделал запас продовольствия, медикаментов, патронов, привел более-менее дела в порядок и на всякий случай, в ожидании резкого укрепления национальной валюты, присмотрел себе участок 2*1 метра, в живописном месте...