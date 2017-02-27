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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:35
Странно, что западные советники нам рассказывают о независимости НБУ, а у самих ФРС работает на Трампа. Ну откатилась фонда к прошлогоднему уровню, так что сразу заливать сумасшедшей эмиссией? Просто ради того, чтобы оттянуть неизбежное на послевыборный период?
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:36
Обычное дело.
У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.
И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:50
IT-бизнесы наоборот активизировались:
"Ударим по заразе домашними посиделками в кругу друзей и настольных игр" - на почте реклама интернет-магазина
"Коронавирус уже в Серф Казино" - на почте реклама онлайн-казино
В ютубе тысячи роликов про коронавирус (тоже IT)
mono-банк (IT-проект) рекламирует категорию кешбека "Карантин" на игры, которые тоже делают IT-шники
и даже сайты для взрослых(тоже IT) устраивают свои акции
и т.д.
Как раз сфере IT придётся тянуть всю экономику Украины, т.к. основа экономики Украины - это заробитчане, и они попадут или во всеукраинский карантин, или в карантин в стране пребывания, и будут там сидеть по домам, не получая зарплаты. А вот, для IT-шников, ситуация не настолько критична. Кроме того, для IT нет границ. Если где-то карантин, то где-то его нет.
Так что, да, IT-шники будут сидеть дома, и им будут платить деньги. Главное, чтоб интернет не посыпался. Сидя дома, куда людям ещё тратить деньги, как не на онлайн-покупки и онлайн-развлечения? Особенно если в реале всё на время закроется
Додано: Пон 16 бер, 2020 02:50
у нас таки уже
правда, это бессмысленно на фоне того, что на одном Привозе одномоментно может находиться сколько-то тысяч человек, а он - продуктовый базар в первую очередь, кормит бОльшую часть города, кто ж его закроет...
думаю, что бизнес - и крупный, и мелкий - отнесется разгильдяйски к указанию мэра.
Додано: Пон 16 бер, 2020 02:59
Хочу Вас огорчить, у нас даже молодых лечить не будут так как адекватных врачей 1 на 10000 потенциальных пациентов, а аппаратов искусственного дыхания ещё меньше (я даже не говорю об их качестве, сроке эксплуатации и техническом состоянии), все лекарства за ваш счёт, по цене самолёта. Такого как в Италии не будет (имеется в виду отношение к врачебному долгу) - половина медперсонала (а с медсёстрами и фельдшерами ситуация ещё хуже чем с врачами) пошлет всех по сексуально-пешеходному маршруту в первый же момент и отчалит в места поспокойнее.
Относительно стариков... Они свой выбор сделали проголосовав за действующую власть которая обеспечила уничтожение медицины начиная от министерства и заканчивая сельскими амбулаториями (да! Они сделали выбор, я уверен, я лично избирательные компании президентскую и парламентскую провел в общении с избирателями, по 12 часов в сутки, без выходных и прекрасно представляю себе, за кого голосовали наши милые пенсионеры).
А за свой выбор нужно нести ответственность, в этом случае ответственность будет в такой форме. Я надеюсь тут не будут меня упрекать в цинизме. Если человек, к примеру, принял решение и сиганул с десятого этажа поверив, что может летать - это его выбор, его решение. И отменить такое решение после прыжка нельзя и сколько не маши руками результат будет один.
Хотя, если не выходить за рамки темы форума, возможно, это действительно позитивно скажется на состоянии пенсионного фонда, к тому же, пенсионеры в последнее время были научены частыми девальвациями и деньги на собственное погребение откладывали в долларах, а более молодые пересичные достанут на лечение заначки в долларах, что в своей массе может позитивно сказаться на курсе гривны... Учитывая ещё и большую просадку импорта, дешёвую нефть, остановку туризма... Могу сделать ставку, на 18-20 гривень за доллар США, в первые два месяца после начала серьезной эпидемии.
П.С. лично я уже, сделал запас продовольствия, медикаментов, патронов, привел более-менее дела в порядок и на всякий случай, в ожидании резкого укрепления национальной валюты, присмотрел себе участок 2*1 метра, в живописном месте...
Додано: Пон 16 бер, 2020 03:28
Прослушайте оценку текущей ситуации с точки зрения армейской разведки.
Полковник Девятов. Операция "Моровая язва".
Додано: Пон 16 бер, 2020 03:55
В Вашем посте сразу несколько критических неточностей и соответственно противоречий
1) Большинство IT занято поддержкой информационной инфраструктуры больших западных корпораций, см. "аутсорс".
Тут с одной стороны намечается большой провал в связи с финансовыми проблемами клиентов, с другой стороны: необходимость оптимизации затрат может погнать в аутсорс тех, кто еще им не пользуется и искать дополнительные пути автоматизации минимизирующей человеческое участие
2) оставшееся продуктовое IT занято кто чем, но да многие заняты в т.ч. "игрушками, развлекательными и познавательными программами" - и чем предлагается людям заниматься на карантинах? подскажу - играться, развлекаться и познавать...в цифровом виде, видимо AR/VR технологии получат небывалый доселе толчек и финансирование
В процессе написания этого поста, стала очевидна еще одна цель преследуемая этими всеми карантинами - ускоренное исключение человека из всех "производственных" процессов, автоматизация и роботизация. И если раньше сфера услуг казалась бастионом немыслемым без "кожаных мешков", то теперь это уже не так означно.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Пон 16 бер, 2020 04:59
В розумних межах, постійний запас на 2 місяці з 2008
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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