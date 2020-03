Додано: Пон 16 бер, 2020 01:50

freeze написав: Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть. Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.

IT-бизнесы наоборот активизировались:"Ударим по заразе домашними посиделками в кругу друзей и настольных игр" - на почте реклама интернет-магазина"Коронавирус уже в Серф Казино" - на почте реклама онлайн-казиноВ ютубе тысячи роликов про коронавирус (тоже IT)mono-банк (IT-проект) рекламирует категорию кешбека "Карантин" на игры, которые тоже делают IT-шникии даже сайты для взрослых(тоже IT) устраивают свои акциии т.д.Как раз сфере IT придётся тянуть всю экономику Украины, т.к. основа экономики Украины - это заробитчане, и они попадут или во всеукраинский карантин, или в карантин в стране пребывания, и будут там сидеть по домам, не получая зарплаты. А вот, для IT-шников, ситуация не настолько критична. Кроме того, для IT нет границ. Если где-то карантин, то где-то его нет.Так что, да, IT-шники будут сидеть дома, и им будут платить деньги. Главное, чтоб интернет не посыпался. Сидя дома, куда людям ещё тратить деньги, как не на онлайн-покупки и онлайн-развлечения? Особенно если в реале всё на время закроется