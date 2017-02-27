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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44004401440244034404>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 225
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
54
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
30%
67
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:36

  ruvex написав:
  freeze написав:Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.

Надают помощь в первую очередь тем у кого больше шансов. Печально.


Обычное дело.
У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.
И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:50

  freeze написав:Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.

IT-бизнесы наоборот активизировались:
"Ударим по заразе домашними посиделками в кругу друзей и настольных игр" - на почте реклама интернет-магазина
"Коронавирус уже в Серф Казино" - на почте реклама онлайн-казино
В ютубе тысячи роликов про коронавирус (тоже IT)
mono-банк (IT-проект) рекламирует категорию кешбека "Карантин" на игры, которые тоже делают IT-шники
и даже сайты для взрослых(тоже IT) устраивают свои акции
и т.д.

Как раз сфере IT придётся тянуть всю экономику Украины, т.к. основа экономики Украины - это заробитчане, и они попадут или во всеукраинский карантин, или в карантин в стране пребывания, и будут там сидеть по домам, не получая зарплаты. А вот, для IT-шников, ситуация не настолько критична. Кроме того, для IT нет границ. Если где-то карантин, то где-то его нет.
Так что, да, IT-шники будут сидеть дома, и им будут платить деньги. Главное, чтоб интернет не посыпался. Сидя дома, куда людям ещё тратить деньги, как не на онлайн-покупки и онлайн-развлечения? Особенно если в реале всё на время закроется
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 02:50

  freeze написав:Судя по всему уже сегодня по всем областям будет запрещена вся торговля, кроме еды и таблеток, плюс вся сфера услуг.


у нас таки уже

правда, это бессмысленно на фоне того, что на одном Привозе одномоментно может находиться сколько-то тысяч человек, а он - продуктовый базар в первую очередь, кормит бОльшую часть города, кто ж его закроет...

думаю, что бизнес - и крупный, и мелкий - отнесется разгильдяйски к указанию мэра.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 02:59

  kluychkooleg написав:
  ruvex написав:
  freeze написав:Отчет за сутки по Италии умерло почти 400 человек, по Испании почти 300 человек, и динамика смертности нарастает.
Имхо, контроль за ситуацией утерян.
Запираем двери, худеем, наблюдаем.

Обычное дело.
У нас стариков тоже никто не лечил и не станет.
И нам прямо об этом сказали - все пенсионеры умрут.

Хочу Вас огорчить, у нас даже молодых лечить не будут так как адекватных врачей 1 на 10000 потенциальных пациентов, а аппаратов искусственного дыхания ещё меньше (я даже не говорю об их качестве, сроке эксплуатации и техническом состоянии), все лекарства за ваш счёт, по цене самолёта. Такого как в Италии не будет (имеется в виду отношение к врачебному долгу) - половина медперсонала (а с медсёстрами и фельдшерами ситуация ещё хуже чем с врачами) пошлет всех по сексуально-пешеходному маршруту в первый же момент и отчалит в места поспокойнее.
Относительно стариков... Они свой выбор сделали проголосовав за действующую власть которая обеспечила уничтожение медицины начиная от министерства и заканчивая сельскими амбулаториями (да! Они сделали выбор, я уверен, я лично избирательные компании президентскую и парламентскую провел в общении с избирателями, по 12 часов в сутки, без выходных и прекрасно представляю себе, за кого голосовали наши милые пенсионеры).
А за свой выбор нужно нести ответственность, в этом случае ответственность будет в такой форме. Я надеюсь тут не будут меня упрекать в цинизме. Если человек, к примеру, принял решение и сиганул с десятого этажа поверив, что может летать - это его выбор, его решение. И отменить такое решение после прыжка нельзя и сколько не маши руками результат будет один.
Хотя, если не выходить за рамки темы форума, возможно, это действительно позитивно скажется на состоянии пенсионного фонда, к тому же, пенсионеры в последнее время были научены частыми девальвациями и деньги на собственное погребение откладывали в долларах, а более молодые пересичные достанут на лечение заначки в долларах, что в своей массе может позитивно сказаться на курсе гривны... Учитывая ещё и большую просадку импорта, дешёвую нефть, остановку туризма... Могу сделать ставку, на 18-20 гривень за доллар США, в первые два месяца после начала серьезной эпидемии.
П.С. лично я уже, сделал запас продовольствия, медикаментов, патронов, привел более-менее дела в порядок и на всякий случай, в ожидании резкого укрепления национальной валюты, присмотрел себе участок 2*1 метра, в живописном месте... :roll:
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 03:28

Прослушайте оценку текущей ситуации с точки зрения армейской разведки.
Полковник Девятов. Операция "Моровая язва".
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 03:55

В Вашем посте сразу несколько критических неточностей и соответственно противоречий

1) Большинство IT занято поддержкой информационной инфраструктуры больших западных корпораций, см. "аутсорс".
Тут с одной стороны намечается большой провал в связи с финансовыми проблемами клиентов, с другой стороны: необходимость оптимизации затрат может погнать в аутсорс тех, кто еще им не пользуется и искать дополнительные пути автоматизации минимизирующей человеческое участие

2) оставшееся продуктовое IT занято кто чем, но да многие заняты в т.ч. "игрушками, развлекательными и познавательными программами" - и чем предлагается людям заниматься на карантинах? подскажу - играться, развлекаться и познавать...в цифровом виде, видимо AR/VR технологии получат небывалый доселе толчек и финансирование


В процессе написания этого поста, стала очевидна еще одна цель преследуемая этими всеми карантинами - ускоренное исключение человека из всех "производственных" процессов, автоматизация и роботизация. И если раньше сфера услуг казалась бастионом немыслемым без "кожаных мешков", то теперь это уже не так означно.

  freeze написав:
kluychkooleg написав:
  ruvex написав:
А будет речь о том, обо всем чего сразу не видишь и оно есть якобы само собой.


Нет, речь шла о том, что есть категория людей, которые будут сидеть дома, а им будут платить, при этом чем больше упадет гривня, тем больше гривни заплатят.
Пока по крайней мере.


Вы еще не избавились от иллюзий. Большинство IT занимаются сферой игрушек, развлекательных и познавательных программ, сферой услуг, рекламой, никто за это платить не будет, пока ситуация не станет контролируемой. Когда это будет никто не понимает, говорят удача, если вакцина будет через год, вот тогда и будем смотреть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:59

  дарий написав:
  tobias написав:На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу

Надеюсь,бумагу-то закупили? Отдельное пасиба за курдупликов!

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пришла новая неделя для нового роста курса.
После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами.
NTV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:08

  NTV написав:Пришла новая неделя для нового роста курса.
После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами.
кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:17

  Serg-ik написав:
  NTV написав:Пришла новая неделя для нового роста курса.
После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами.
кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?

Брать буде рєспєкт00
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