Додано: Пон 16 бер, 2020 08:17

Serg-ik написав: NTV написав: Пришла новая неделя для нового роста курса.

После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами. Пришла новая неделя для нового роста курса.После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами. кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов? кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?

Брать буде рєспєкт00 Брать буде рєспєкт00

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/