Yuri_61 написав: Serg-ik написав: NTV написав: Пришла новая неделя для нового роста курса.

После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами.

кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?

объясняю: в период кризиса и после него средняя ЗП в Украине всегда падала до 100 доларов в лучшем случае. Перед кризисом до 400 - 500 доларов доходит. Эконмика дальше не выдерживает таких зарплат и падение до 100.

так что курс баксика прогнозирую 98 грн за 1 долар в худшем сценарии (вирусокризис продлится до декабря 2020

38 грн за 1 долар при оптимистическом сценарии (вирусокризис пройдёт до лета)

настьроен я очень серьёзно Сегодня - завтра всю оставшуюся гришу в баксы

а вы ОВДП покупайте



конечно, баксы это стрёмно, но быть в гривне ещё более не разумно

сбило меня с толку бешенное укрепление гривны в мае - декабре 2019 года

какое гривнедепо?

а я ещё хотел все баксы на гривну и на депо

чуть такая жадность не погубила

интересно, как спится ОВДПешникам нерезам и резам?

Это ж надо придумать? Втюхаться в украинские ОВДП, когда Пуйло в любой момент может напасть на Украину? Вот что значит жадность!!

Вангую, все нерезы сейчас бешенно будут выводить долары с Украины.

Каким надо быть недалёким, чтоб покупать ОВДП?

Не перестаю удивляться человеческой жадности и глупости.

Золото покупать поздно

Сомілітарк набагато швидше перевзувся.

