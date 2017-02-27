тут меня тролем обзывали, но я в сравнении с Вами образец здравомыслия.
Какие 18 - 20 гривен за долар?!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:23
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:28
объясняю: в период кризиса и после него средняя ЗП в Украине всегда падала до 100 доларов в лучшем случае. Перед кризисом до 400 - 500 доларов доходит. Эконмика дальше не выдерживает таких зарплат и падение до 100.
так что курс баксика прогнозирую 98 грн за 1 долар в худшем сценарии (вирусокризис продлится до декабря 2020
38 грн за 1 долар при оптимистическом сценарии (вирусокризис пройдёт до лета)
настьроен я очень серьёзно Сегодня - завтра всю оставшуюся гришу в баксы
а вы ОВДП покупайте
конечно, баксы это стрёмно, но быть в гривне ещё более не разумно
сбило меня с толку бешенное укрепление гривны в мае - декабре 2019 года
какое гривнедепо?
а я ещё хотел все баксы на гривну и на депо
чуть такая жадность не погубила
интересно, как спится ОВДПешникам нерезам и резам?
Это ж надо придумать? Втюхаться в украинские ОВДП, когда Пуйло в любой момент может напасть на Украину? Вот что значит жадность!!
Вангую, все нерезы сейчас бешенно будут выводить долары с Украины.
Каким надо быть недалёким, чтоб покупать ОВДП?
Не перестаю удивляться человеческой жадности и глупости.
Золото покупать поздно
Долар конечно что по мне тоже стрёмно (типа госдолг США зашкаливает и тп), но не так, как быть в гривне сейчас и далее.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 бер, 2020 08:46, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:31
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:47
эта песня уже лет 30 заезжана в эрефии
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52
вероятность 1%
Курс выше 30 не пойдет.
А если и будет 30, это пару дней. (2-3)
Вероятность такого 5%
Курс после окончания карантина вернется на 25-25.5, мес через 3
Мб на сегодня не выше 26.6-26.7
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:02
Сомілітарк набагато швидше перевзувся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:04
Американцев на три месяца освободят от налогов.
США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы. Такое решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19, заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американский президент также сообщил, что намерен поручить Управлению по делам малого бизнеса (SBA) «использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса». Управление будет выделять дешевые кредиты компаниям в пострадавших отраслях.
Также Трамп собирается обратится к конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 миллиардов.
Министерству финансов будет поручено приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без взимания последующих неустоек. Эта мера, как отмечается, обеспечит экономике дополнительную ликвидность на сумму более $200 миллиардов.
Президент призвал конгресс «незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату». Он также объявил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.
В конце февраля американские чиновники в сфере здравоохранения предупредили, что коронавирус почти наверняка распространится по стране, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:32
Судя по утренним заголовкам - в мире продолжается падение.
Значит и гривна пойдёт дальше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:32
через 30 мин открытие мб.
думаю увидим стрелу - вверх.
не знаю где стрела на мб остановится, всё зависит от выброса нбу
но на нале увидим сегодня приём дол. 27 и выше.
сейчас уже играют на рынке не эконом. и финансовые показатели в мире, а панические настроения людей внутри страны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 16 бер, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:33
О, свежих "кабанчиков" подвезли, хороший знак))) Уже даже лень в очередной раз объяснять про торговый баланс
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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