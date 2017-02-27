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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 438643874388438943904391>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:50

  Petro2004 написав:
  NTV написав:Пришла новая неделя для нового роста курса.
После 30 гривен рост будет более чем на 1 гривну в день. После 40 - более 1.5 гривны в день. Запасаемся попкорном, продуктами и медикаментами.
коли буде 30?
колись...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:52

2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26.5-27.1
Востаннє редагувалось витя в Пон 16 бер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:53

  stryzhko написав:
Patrick написав:Полтава 26.65 - 27.20

На табло обмінок 3хв тому ще світили 26.7-26.95))

Дякую. Суми та Полтаву аналізую меньш детально. Відкриті джерела)) Тому можу помилятися.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Довідка Finance.ua:
У Національному банку рекомендували українцям поменше користуватися готівкою і переходити на безготівкові розрахунки у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі протягом не менше ніж 14 днів.
Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:03

  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:

Ага, примерно то же рассказывали при любом из загонов последних лет, будь то загон под национализацию Привата или другие загоны, где оленей стригли на панике, а потом курс спокойно откатывал назад в сторону ЭОК (что, кстати, на сейчас составляет 23) :) Стандартная информационная обработка оленей от баксодержателей и загонял с расчетом заработать на их панике :) И, кстати, пока неплохо выходит стричь, уже по 27 постригли многих, кто не учитывает правило 27*1.1 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пока нет негатива для обвала гривны (ЗВР как никогда огромны)
монетарная масса выросла незначительно с 2014 года
вниз?
нерезы выходят?
кот баксы покупает на МБ в таких количествах?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 бер, 2020 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:08

межбанк

примерно +15 коп к закрытию
ждем аукцион
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:09

Паникеров первых расстрелять

  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:


Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Объем продаж на межбанке с 17.12.2019 по 11.03.2020 (млн. долл. США)
Дата Общий объем
(в экв. USD) из них
долларов США
17.12.2019 Вт 491,64 422,62 86.0%
18.12.2019 Ср 738,60 655,16 88.7%
19.12.2019 Чт 598,23 511,95 85.6%
20.12.2019 Пт 771,67 677,65 87.8%
21.12.2019 Сб 49,47 45,99 93.0%
23.12.2019 Пн 633,58 571,89 90.3%
24.12.2019 Вт 599,44 531,56 88.7%
26.12.2019 Чт 1001,53 949,70 94.8%
27.12.2019 Пт 564,07 511,08 90.6%
28.12.2019 Сб 500,00 500,00 100.0%
03.01.2020 Пт 316,38 297,42 94.0%
08.01.2020 Ср 340,97 313,05 91.8%
09.01.2020 Чт 397,19 349,88 88.1%
10.01.2020 Пт 539,25 508,86 94.4%
11.01.2020 Сб 14,18 13,96 98.4%
13.01.2020 Пн 372,24 350,61 94.2%
14.01.2020 Вт 425,79 386,74 90.8%
15.01.2020 Ср 571,35 494,79 86.6%
16.01.2020 Чт 401,29 359,14 89.5%
17.01.2020 Пт 386,29 349,92 90.6%
20.01.2020 Пн 128,09 102,74 80.2%
21.01.2020 Вт 420,46 364,07 86.6%
22.01.2020 Ср 472,93 436,01 92.2%
23.01.2020 Чт 435,35 392,81 90.2%
24.01.2020 Пт 530,77 452,61 85.3%
27.01.2020 Пн 395,76 333,22 84.2%
28.01.2020 Вт 446,01 382,13 85.7%
29.01.2020 Ср 546,20 484,82 88.8%
30.01.2020 Чт 431,53 387,59 89.8%
31.01.2020 Пт 465,50 363,56 78.1%
03.02.2020 Пн 377,34 319,48 84.7%
04.02.2020 Вт 550,30 513,39 93.3%
05.02.2020 Ср 498,65 448,81 90.0%
06.02.2020 Чт 580,38 533,42 91.9%
07.02.2020 Пт 354,33 298,62 84.3%
10.02.2020 Пн 382,27 342,06 89.5%
11.02.2020 Вт 420,04 370,72 88.3%
12.02.2020 Ср 441,09 397,17 90.0%
13.02.2020 Чт 341,58 298,31 87.3%
14.02.2020 Пт 385,60 345,78 89.7%
17.02.2020 Пн 238,97 210,61 88.1%
18.02.2020 Вт 426,58 340,84 79.9%
19.02.2020 Ср 440,47 394,78 89.6%
20.02.2020 Чт 450,49 400,68 88.9%
21.02.2020 Пт 384,54 307,09 79.9%
24.02.2020 Пн 461,25 400,96 86.9%
25.02.2020 Вт 337,69 271,02 80.3%
26.02.2020 Ср 393,48 326,37 82.9%
27.02.2020 Чт 508,00 449,04 88.4%
28.02.2020 Пт 426,13 362,78 85.1%
02.03.2020 Пн 445,92 412,30 92.5%
03.03.2020 Вт 489,59 429,88 87.8%
04.03.2020 Ср 430,37 385,05 89.5%
05.03.2020 Чт 665,64 575,10 86.4%
06.03.2020 Пт 614,00 549,59 89.5%
10.03.2020 Вт 849,18 777,84 91.6%
11.03.2020 Ср 950,67 857,39 90.2%
Yuri_61
 
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