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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43874388438943904391>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:12

  qay написав:
  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:


Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.

А что не так? Меня, например, бесят те кто рассказывает, что будет ниже 27. Причём просто от барабана глаголят, людей сбивают с толку. А вообще, всем советую в данной ситуации - перейти в иностранную валюту и сидеть спокойно.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:17

  promyshlennik написав:
  qay написав:
  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:


Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.

А что не так? Меня, например, бесят те кто рассказывает, что будет ниже 27. Причём просто от барабана глаголят, людей сбивают с толку. А вообще, всем советую в данной ситуации - перейти в иностранную валюту и сидеть спокойно.

А что вас удивляет? Уже сейчас ниже 27, если что. А после окончания паники будет снова и 25.ХХ и 24.ХХ, что здесь удивительного? А эти "про 26 забудьте. Навсегда!" мы слышим постоянно и относимся с улыбкой к мечтам баксодержателей :)
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 16 бер, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:17

promyshlennik

Дело не только в нем. Интересно читать тех, кто подкрепляет свои мысли расчетами, доводами, анализом.
Не без того, чтобы немного пооффтопить и пожаловаться всем, что кого волнует, но не постоянно же мантру повторять. Это своего рода информационный шум, который необходимо фильтровать. :roll:
Сам спекуляциями не занимаюсь, форум читаю для удовольствия. :D
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:17

  Yuri_61 написав:Довідка Finance.ua:
У Національному банку рекомендували українцям поменше користуватися готівкою і переходити на безготівкові розрахунки у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі протягом не менше ніж 14 днів.
Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).

Смолий и Рожкова будут хранить у себя дома и гаражах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:19

  Yuri_61 написав:Довідка Finance.ua:
У Національному банку рекомендували українцям поменше користуватися готівкою і переходити на безготівкові розрахунки у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі протягом не менше ніж 14 днів.
Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).

От тут я би був обережним, бо не виключено втрата ліквідності банків. Проведення платежів картками може бути не доступним. Ми можемо знову побачити масові зняття гривневої готівки, неплатежі по кредитам, як підсумок рефінансування ну і звісно розкрадання цього рефінансування банкірами.
Більш безпечним мені видається користування готівкою в одноразових рукавичках, то використання санітайзеру після користування готівкою.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Пон 16 бер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:22

На тлі поширення коронавірусу та введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

Про це у ніч на понеділок, 16 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ. Інформація про обмеження опублікована на сайті відомства.

Виявляється, відповідна заборона почала діяти ще з п'ятниці, 14 березня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... avirus.htm
Водночас про те, коли поновлять роботу з видачі візових документів, нині невідомо. Хоча в МЗС обіцяють оприлюднити деталі згодом.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:23

  qay написав:

Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.

Зображення
Востаннє редагувалось Danik в Пон 16 бер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:23

  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:

Люди привыкают жить в привычной парадигме. Помню, когда курс начал расти до 5,6, никто не верил, что это надолго. Рост больше 6 вызвал у людей ступор. Потом привыкли к 8 и через 5 лет мало кто верил, кроме паникеров, что 9-10, которые держались около полугода, это только старт.
Все, что нужно знать о курсе сейчас, это то, что он непредсказуем. Никто в мире не знает. Может он будет 60, а может 20, когда люди, сидя в карантине, понесут сдавать доллары на фоне остановки импорта - не до турций, новых машин и телефонов. А может будет черный рынок, где будет расчет только долларами.
Никто не может достоверно предсказать. Каждый делает свои прогнозы от фонаря, и потом, конечно, кто-то, угадав, скажет "я же говорил".
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:24

  qay написав:
  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:


Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.


особисті налаштування - ігнор і вуаля :D
" Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:52
Автором цього повідомлення є Игорь Алексеевич, який внесений до вашого чорного списку. Показати це повідомлення.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інформація про проведення Національним банком України інтервенцій у формі валютного аукціону
Дата
16.03.2020

Тип (купівля / продаж)
продаж

Обсяг
до 200 млн дол.США

Тип заявки (конкуретні / неконкурентні)
конкурентні

Час подання банками заявок на участь
до 12:30
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