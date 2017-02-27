Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.
2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.
2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.
кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.
и что видим - не 5 а 25.
сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.
Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.
А что не так? Меня, например, бесят те кто рассказывает, что будет ниже 27. Причём просто от барабана глаголят, людей сбивают с толку. А вообще, всем советую в данной ситуации - перейти в иностранную валюту и сидеть спокойно.
Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.
2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.
2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.
кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.
и что видим - не 5 а 25.
сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.
Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.
А что не так? Меня, например, бесят те кто рассказывает, что будет ниже 27. Причём просто от барабана глаголят, людей сбивают с толку. А вообще, всем советую в данной ситуации - перейти в иностранную валюту и сидеть спокойно.
А что вас удивляет? Уже сейчас ниже 27, если что. А после окончания паники будет снова и 25.ХХ и 24.ХХ, что здесь удивительного? А эти "про 26 забудьте. Навсегда!" мы слышим постоянно и относимся с улыбкой к мечтам баксодержателей
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 16 бер, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Дело не только в нем. Интересно читать тех, кто подкрепляет свои мысли расчетами, доводами, анализом. Не без того, чтобы немного пооффтопить и пожаловаться всем, что кого волнует, но не постоянно же мантру повторять. Это своего рода информационный шум, который необходимо фильтровать. Сам спекуляциями не занимаюсь, форум читаю для удовольствия.
Yuri_61 написав:Довідка Finance.ua: У Національному банку рекомендували українцям поменше користуватися готівкою і переходити на безготівкові розрахунки у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу. З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі протягом не менше ніж 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).
Смолий и Рожкова будут хранить у себя дома и гаражах.
Yuri_61 написав:Довідка Finance.ua: У Національному банку рекомендували українцям поменше користуватися готівкою і переходити на безготівкові розрахунки у зв’язку з ризиком поширення коронавірусу. З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі протягом не менше ніж 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).
От тут я би був обережним, бо не виключено втрата ліквідності банків. Проведення платежів картками може бути не доступним. Ми можемо знову побачити масові зняття гривневої готівки, неплатежі по кредитам, як підсумок рефінансування ну і звісно розкрадання цього рефінансування банкірами. Більш безпечним мені видається користування готівкою в одноразових рукавичках, то використання санітайзеру після користування готівкою.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Пон 16 бер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.
2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.
2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.
кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.
и что видим - не 5 а 25.
сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.
Люди привыкают жить в привычной парадигме. Помню, когда курс начал расти до 5,6, никто не верил, что это надолго. Рост больше 6 вызвал у людей ступор. Потом привыкли к 8 и через 5 лет мало кто верил, кроме паникеров, что 9-10, которые держались около полугода, это только старт. Все, что нужно знать о курсе сейчас, это то, что он непредсказуем. Никто в мире не знает. Может он будет 60, а может 20, когда люди, сидя в карантине, понесут сдавать доллары на фоне остановки импорта - не до турций, новых машин и телефонов. А может будет черный рынок, где будет расчет только долларами. Никто не может достоверно предсказать. Каждый делает свои прогнозы от фонаря, и потом, конечно, кто-то, угадав, скажет "я же говорил".