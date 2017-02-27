Додано: Пон 16 бер, 2020 10:23

Игорь Алексеевич написав: 2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.



2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.



2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.



кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.



и что видим - не 5 а 25.



сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. 2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.и что видим - не 5 а 25.сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.

Люди привыкают жить в привычной парадигме. Помню, когда курс начал расти до 5,6, никто не верил, что это надолго. Рост больше 6 вызвал у людей ступор. Потом привыкли к 8 и через 5 лет мало кто верил, кроме паникеров, что 9-10, которые держались около полугода, это только старт.Все, что нужно знать о курсе сейчас, это то, что он непредсказуем. Никто в мире не знает. Может он будет 60, а может 20, когда люди, сидя в карантине, понесут сдавать доллары на фоне остановки импорта - не до турций, новых машин и телефонов. А может будет черный рынок, где будет расчет только долларами.Никто не может достоверно предсказать. Каждый делает свои прогнозы от фонаря, и потом, конечно, кто-то, угадав, скажет "я же говорил".