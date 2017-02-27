Додано: Пон 16 бер, 2020 10:28

TylerTruman_ написав: orest написав: В 2020 році ми могли мати позитивну ситуацію з торговим балансом у зв'язку з значним скороченням імпорту енергоносіїв і продовженням падіння цін на газ і вугілля через значні залишки всюди і стабільно теплі зими. Крім того, минулого року були значні покупки приватних і комерційних авто (закрили значну частину відкладеного попиту). Третя стаття - закупки обладнання у відновлювану енергетику, в якій обіцяли навести порядок. Разом ефект не менше 4 млрд уо. Експорт мав і ще має всі шанси вирости. Вирости мала і кількість туристів до нас.

Це все мало позитивно вплинути на курс грн при збереженні запланованих позик.

В теперішній ситуації на перший план виходить питання позик, адже в бюджеті на 2020 закладено 342,5 млрд грн запозичень. Зовнішніх 111,4 млрд і ВНУТРІШНІХ 231,1 млрд грн.

При цьому, виплати по зовнішньому боргу цього року 169 млрд і на це є ЗВР, але внутрішніх 231,5 млрд, а це біда. Старі "нерезиденти" закінчилися, нерезиденти певно з місяць-півтора на паузі. А нові "нерезиденти" ще не готові вкладатися в позики, бо добре знають, що гарантій жодних.

Тому, якщо влада і уряд не відновлять розміщення ОВДП - курсу грн буде боляче. Гроші МВФ на старих умовах також як мертвому компрес. Треба щоб їх можна було витрачати на щось...

Всі решта фундаментальні чинники поки в тумані, все залежить від вірусу тут і ситуації в світі. Головне не перетворитися в брудну країну...

Ну і війна політика. Адже ці кунілінгуси куйлу можуть слугам боком вилізти... В 2020 році ми могли мати позитивну ситуацію з торговим балансом у зв'язку з значним скороченням імпорту енергоносіїв і продовженням падіння цін на газ і вугілля черезі стабільно теплі зими. Крім того, минулого року були значні покупки приватних і комерційних авто (закрили значну частину відкладеного попиту). Третя стаття - закупки обладнання у відновлювану енергетику, в якій обіцяли навести порядок. Разом ефект не менше 4 млрд уо.Вирости мала і кількість туристів до нас.Це все мало позитивно вплинути на курс грн при збереженні запланованих позик.В теперішній ситуації на перший план виходить питання позик, адже в бюджеті на 2020 закладено 342,5 млрд грн запозичень. Зовнішніх 111,4 млрд і ВНУТРІШНІХ 231,1 млрд грн.При цьому, виплати по зовнішньому боргу цього року 169 млрд і на це є ЗВР, але внутрішніх 231,5 млрд, а це біда. Старі "нерезиденти" закінчилися, нерезиденти певно з місяць-півтора на паузі. А нові "нерезиденти" ще не готові вкладатися в позики, бо добре знають, що гарантій жодних.Тому, якщо влада і уряд не відновлять розміщення ОВДП - курсу грн буде боляче. Гроші МВФ на старих умовах також як мертвому компрес. Треба щоб їх можна було витрачати на щось...Всі решта фундаментальні чинники поки в тумані, все залежить від вірусу тут і ситуації в світі. Головне не перетворитися в брудну країну...Ну і війна політика. Адже ці кунілінгуси куйлу можуть слугам боком вилізти...

Звернув увагу, що Ви часто робите акцент на запаси енергоносіїв, імхо, це було деяким плюсом в грудні, при переговорах із расєянами, але зараз скоріше мінус, ціна падає, а у нас запаси будуть реалізовуватися по оверапрайсу як для населенння, так і для виробництва, ... наскільки пам'ятаю зі студентських часів, наприклад, для металургійного комбінату вважаються стратегічними запаси тільки на 10 днів, тобто маємо дорогий надлишок на який краще б не витрачалися живі гроші (чи брався кредит),

... і на рахунок експорту маю песимістичний настрій, допускаю можливе 20% падіння валютної виручки Звернув увагу, що Ви часто робите акцент на запаси енергоносіїв, імхо, це було деяким плюсом в грудні, при переговорах із расєянами, але зараз скоріше мінус, ціна падає, а у нас запаси будуть реалізовуватися по оверапрайсу як для населенння, так і для виробництва, ... наскільки пам'ятаю зі студентських часів, наприклад, для металургійного комбінату вважаються стратегічними запаси тільки на 10 днів, тобто маємо дорогий надлишок на який краще б не витрачалися живі гроші (чи брався кредит),... і на рахунок експорту маю песимістичний настрій, допускаю можливе 20% падіння валютної виручки

Вітаю. Я ніде в тих повідомленнях, де писав про високі залишки енергоносіїв, не писав про ефект чи вплив на економіку і споживачів. Я згадую цей фактор тільки з огляду на торговий баланс і курс. З цієї точки зору це позитив.Про вплив на готівковий курс перекриття кордонів я уже писав. Від сьогодні додається ще один чинник - закриття торгових точок (крім продуктових, аптек і автозаправок) та барів-кафешок-ресторанів. З однієї сторони це додатковий чинник зменшення контрабанди в країну (адже не секрет, що велика кількість таких товарів потрапляє не зовсім легально в країну), з іншої - це й зменшення офіційного імпорту. Очевидно, що буде якийсь часовий лаг, адже щось замовлене приїжджає на днях, чи вже в дорозі... Це зменшить попит на валюту в країні. Підозрюю, більше на готівці...Інтернет магазини і нові пошти будуть працювати, але це не компенсує всього попереднього обєму.На скільки чітко такі заборони і обмеження будуть працювати - залежить від орлів Авакова. Цей чоловік набирає все більшої ваги, якби недруги не хотіли йому нашкодити...П.С. Знову ж, говорю не про вплив на економіку і громадян-електорат (слуги на глибокому шпагаті перед місцевими виборами) а про курс валют в Україні!Все очевиднішим стає, що найближчим часом можна шукати точку виходу для качельок...Всім міцного здоровя і вдалого робочого тижня.