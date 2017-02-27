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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:26
Libo
Привет Либо .
Всем Доброго Рабочего Дня .
Здоровья Крепкого и Духа Сильного.
Просмотрел до конца про Девятова .
Сильно !Умно !Неожиданно !(для меня )
У меня есть субъективные замечания к поведению ,жестикуляции ,забывчивости ....но в целом -очень умно!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:28
TylerTruman_ написав: orest написав:
В 2020 році ми могли мати позитивну ситуацію з торговим балансом у зв'язку з значним скороченням імпорту енергоносіїв і продовженням падіння цін на газ і вугілля через значні залишки всюди
і стабільно теплі зими. Крім того, минулого року були значні покупки приватних і комерційних авто (закрили значну частину відкладеного попиту). Третя стаття - закупки обладнання у відновлювану енергетику, в якій обіцяли навести порядок. Разом ефект не менше 4 млрд уо. Експорт мав і ще має всі шанси вирости.
Вирости мала і кількість туристів до нас.
Це все мало позитивно вплинути на курс грн при збереженні запланованих позик.
В теперішній ситуації на перший план виходить питання позик, адже в бюджеті на 2020 закладено 342,5 млрд грн запозичень. Зовнішніх 111,4 млрд і ВНУТРІШНІХ 231,1 млрд грн.
При цьому, виплати по зовнішньому боргу цього року 169 млрд і на це є ЗВР, але внутрішніх 231,5 млрд, а це біда. Старі "нерезиденти" закінчилися, нерезиденти певно з місяць-півтора на паузі. А нові "нерезиденти" ще не готові вкладатися в позики, бо добре знають, що гарантій жодних.
Тому, якщо влада і уряд не відновлять розміщення ОВДП - курсу грн буде боляче. Гроші МВФ на старих умовах також як мертвому компрес. Треба щоб їх можна було витрачати на щось...
Всі решта фундаментальні чинники поки в тумані, все залежить від вірусу тут і ситуації в світі. Головне не перетворитися в брудну країну...
Ну і війна політика. Адже ці кунілінгуси куйлу можуть слугам боком вилізти...
Звернув увагу, що Ви часто робите акцент на запаси енергоносіїв, імхо, це було деяким плюсом в грудні, при переговорах із расєянами, але зараз скоріше мінус, ціна падає, а у нас запаси будуть реалізовуватися по оверапрайсу як для населенння, так і для виробництва, ... наскільки пам'ятаю зі студентських часів, наприклад, для металургійного комбінату вважаються стратегічними запаси тільки на 10 днів, тобто маємо дорогий надлишок на який краще б не витрачалися живі гроші (чи брався кредит),
... і на рахунок експорту маю песимістичний настрій, допускаю можливе 20% падіння валютної виручки
Вітаю. Я ніде в тих повідомленнях, де писав про високі залишки енергоносіїв, не писав про ефект чи вплив на економіку і споживачів. Я згадую цей фактор тільки з огляду на торговий баланс і курс. З цієї точки зору це позитив.
Про вплив на готівковий курс перекриття кордонів я уже писав. Від сьогодні додається ще один чинник - закриття торгових точок (крім продуктових, аптек і автозаправок) та барів-кафешок-ресторанів. З однієї сторони це додатковий чинник зменшення контрабанди в країну (адже не секрет, що велика кількість таких товарів потрапляє не зовсім легально в країну), з іншої - це й зменшення офіційного імпорту. Очевидно, що буде якийсь часовий лаг, адже щось замовлене приїжджає на днях, чи вже в дорозі... Це зменшить попит на валюту в країні. Підозрюю, більше на готівці...
Інтернет магазини і нові пошти будуть працювати, але це не компенсує всього попереднього обєму.
На скільки чітко такі заборони і обмеження будуть працювати - залежить від орлів Авакова. Цей чоловік набирає все більшої ваги, якби недруги не хотіли йому нашкодити...
П.С. Знову ж, говорю не про вплив на економіку і громадян-електорат (слуги на глибокому шпагаті перед місцевими виборами) а про курс валют в Україні!
Все очевиднішим стає, що найближчим часом можна шукати точку виходу для качельок...
Всім міцного здоровя і вдалого робочого тижня.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:29
Ото дивина, Європа закрита, індекси -6%, а відносно долара росте. Спробуй передбачити таке
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:32
Читаю тут некоторых и просто ржу. Неужели для покупки продуктов, медикаментов, бензина и оплаты всяких оренд и налогов нужна валюта? Ну, посидить неделю другую, а месяц два, три.Смотрел по ютубу, как в Китае один выживал с женой и ребенком.Так он последние дни карантина, продукты покупал уже через кредитку в юанях и мечтал поскорей выйти на работу.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:39
Масштабы падения карантинного Китая впечатляют:
• Промышленность за 2 месяца года: -13.5% гг
• Розничные продажи: -20.5% гг
• Инвестиции: -24.5%
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:43
freeze и продажи авто-минус 80-92%
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:44
опять нбу выходит на меж.банк.
на прошлой недели 1 млрд. на ветер
интересно сколько на этой недели???
красавцам под 25 говорите спасибо рожковой.
иначе без этого 1млрд. из нашего кармана - курс сег. был бы уже за 30.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:45
26.65/27.00 південне передмістя Києва. Більшість людей валюту здають по 100/200 доларів на хліб
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:48
Межбанк с открытия -3 коп
Сейчас 26,35/ 26,38
Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Уже +20 коп с утра
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:53
zzzzzz написав:Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Альфа демпінгує зранку з 27.2 на 26.9))
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