Додано: Пон 16 бер, 2020 11:03

У кого какие мысли по Эвро? Это оно сейчас отыгрывает у Доллара (1,1224). А что обычно потом?



Я просто не любитель Эвро. Стоит зайти сейчас в него на уровнях 1,12? Будет ли Выше?



спасибо

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