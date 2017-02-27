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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нацбанк объявил аукцион по продаже до $200 миллионов
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
выдержит ли экономика Украины ЗП по 500$ ?
т.е. курс вверх бакса, так как всегда доходили до этогго уровня и резко вниз к 150$
сейчас напрягает не дефицит торгового баланса,
а то, что все заробитчане ломанутся в Украину от коронавируса или их выпрут оттуда,
а назад их туда не пустят (так как к лету пандемия не пройдёт)
настоящий кризис (перепроизводства) имхо придёт в 2022 - 2026 годах
чего здесь не допускают курс па 29?
вполне реально, хотя ЭОК всё таки 16
если копишь на квартиру, то лучше ж доларах, а не в гривне, правильно?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 бер, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:56
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:02
Помнится,базовый сценарий бюджета с цифрой 27 по году.Исходя из того,нет смысла держать уровни от 25 до 28.Посмотрим,как оно будет.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:03
У кого какие мысли по Эвро? Это оно сейчас отыгрывает у Доллара (1,1224). А что обычно потом?
Я просто не любитель Эвро. Стоит зайти сейчас в него на уровнях 1,12? Будет ли Выше?
спасибо
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08
10:09 Нацбанк объявил о проведении очередного аукциона объемом до 200 млн. Заявки принимаются до 12:30.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:09
Можем сходить на 1.2.Этого Трамп и добивается,оказывая давление на ФРС.Думаю такая цифра всех устроит.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:09
И каким из парнокопытных вы ощущаете себя в данный момент?
Если что я аналогично с Евро поигрался и чувствовал себя довольным собой и когда сдал вечером и когда откупил на следующее утро на 20 коп. дороже.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:11
Объявить то он объявил,но МБ уже 26.41-26.44.Наверное будет продавать по 26.5
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