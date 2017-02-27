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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4389439043914392>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:54

спробую обережно спрогнозувати, що на 27.00 поки зупинимось
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net.ua/news/3181663/natsbank_obyavil_auktsion_po_prodaje_do_200_millionov
Нацбанк объявил аукцион по продаже до $200 миллионов
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

выдержит ли экономика Украины ЗП по 500$ ?
т.е. курс вверх бакса, так как всегда доходили до этогго уровня и резко вниз к 150$
сейчас напрягает не дефицит торгового баланса,
а то, что все заробитчане ломанутся в Украину от коронавируса или их выпрут оттуда,
а назад их туда не пустят (так как к лету пандемия не пройдёт)
настоящий кризис (перепроизводства) имхо придёт в 2022 - 2026 годах
чего здесь не допускают курс па 29?
вполне реально, хотя ЭОК всё таки 16 :?

если копишь на квартиру, то лучше ж доларах, а не в гривне, правильно?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 бер, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:56

  zzzzzz написав:Межбанк с открытия -3 коп
Сейчас 26,35/ 26,38

Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Уже +20 коп с утра

Уважаемый,на данный момент вернулись на уровень открытия.В этот раз решили не затягивать и откат вышел скоропостижным.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:02

Помнится,базовый сценарий бюджета с цифрой 27 по году.Исходя из того,нет смысла держать уровни от 25 до 28.Посмотрим,как оно будет.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:03

У кого какие мысли по Эвро? Это оно сейчас отыгрывает у Доллара (1,1224). А что обычно потом?

Я просто не любитель Эвро. Стоит зайти сейчас в него на уровнях 1,12? Будет ли Выше?

спасибо
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08

  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:Межбанк с открытия -3 коп
Сейчас 26,35/ 26,38

Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Уже +20 коп с утра

Уважаемый,на данный момент вернулись на уровень открытия.В этот раз решили не затягивать и откат вышел скоропостижным.


10:09 Нацбанк объявил о проведении очередного аукциона объемом до 200 млн. Заявки принимаются до 12:30.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:09

  vitto_ks_UA написав:У кого какие мысли по Эвро? Это оно сейчас отыгрывает у Доллара (1,1224). А что обычно потом?

Я просто не любитель Эвро. Стоит зайти сейчас в него на уровнях 1,12? Будет ли Выше?

спасибо

Можем сходить на 1.2.Этого Трамп и добивается,оказывая давление на ФРС.Думаю такая цифра всех устроит.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:09

  zzzzzz написав:Межбанк с открытия -3 коп
Сейчас 26,35/ 26,38

Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Уже +20 коп с утра


И каким из парнокопытных вы ощущаете себя в данный момент? :)
Если что я аналогично с Евро поигрался и чувствовал себя довольным собой и когда сдал вечером и когда откупил на следующее утро на 20 коп. дороже.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:11

  prodigy написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:Межбанк с открытия -3 коп
Сейчас 26,35/ 26,38

Улица 26,90 / 27,05 рвет.
Уже +20 коп с утра

Уважаемый,на данный момент вернулись на уровень открытия.В этот раз решили не затягивать и откат вышел скоропостижным.


10:09 Нацбанк объявил о проведении очередного аукциона объемом до 200 млн. Заявки принимаются до 12:30.

Объявить то он объявил,но МБ уже 26.41-26.44.Наверное будет продавать по 26.5
Дед Мороз
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