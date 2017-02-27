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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 438643874388438943904391>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:32

Девальвация рубля с середины января составила 24%.

ЦБР в среду-четверг продавал валюту, но спрос не убывает

сегодня с 73 на 75 без коррекции
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:37

А вот гривна на нале пока держится около 27....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:41

  asti написав:А вот гривна на нале пока держится около 27....


Заберіть мільярд $ підтримки від НБУ за тиждень
Заберіть всі гривневі, доларові та євро ОВДП за півроку
І побачимо як гривня "тримається"
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:42

  asti написав:А вот гривна на нале пока держится около 27....


если НБУ удовлетворит 30%-60% - 37 курс на раслабоне.

если удовлетворит 80%-90% заявок то будем держатся 26
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 бер, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:44

  kluychkooleg написав:Еще есть желающие слиться и откупиться дешевле?

Капитан тут хвастался сливом по 26.50 но уже пару суток язык в зад засунул
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:45

DAX почав занурення нижче 9000 (8592). EUR 1.1247 Oil $30
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:47

не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт. :roll:
отпишусь когда очередь дойдёт до меня :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 16 бер, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:48

  tobias написав:DAX почав занурення нижче 9000 (8592). EUR 1.1247 Oil $30



евро свободнокорвертируемая валюта.

Если все на панике будут конвертить из всей Евразии в евро, то валюта будет раста. Ночью евро растет, значит азиаты конвертят из Китая и других стран в евро. А как только проснулась США, то евро падает.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49

  Игорь Алексеевич написав:не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт. :roll:
отпишусь когда очередь дойдёт до меня :roll:


Название банка??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49

  Игорь Алексеевич написав:не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт. :roll:
отпишусь когда очередь дойдёт до меня :roll:



...видимо переводы в валюте идут на карантин....вирус однако...
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