Додано: Пон 16 бер, 2020 11:32

Девальвация рубля с середины января составила 24%.



ЦБР в среду-четверг продавал валюту, но спрос не убывает



сегодня с 73 на 75 без коррекции

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.