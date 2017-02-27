Девальвация рубля с середины января составила 24%.
ЦБР в среду-четверг продавал валюту, но спрос не убывает
сегодня с 73 на 75 без коррекции
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:32
Девальвация рубля с середины января составила 24%.
ЦБР в среду-четверг продавал валюту, но спрос не убывает
сегодня с 73 на 75 без коррекции
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:37
А вот гривна на нале пока держится около 27....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:41
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:42
если НБУ удовлетворит 30%-60% - 37 курс на раслабоне.
если удовлетворит 80%-90% заявок то будем держатся 26
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 бер, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:44
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:45
DAX почав занурення нижче 9000 (8592). EUR 1.1247 Oil $30
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:47
не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт.
отпишусь когда очередь дойдёт до меня
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 16 бер, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:48
евро свободнокорвертируемая валюта.
Если все на панике будут конвертить из всей Евразии в евро, то валюта будет раста. Ночью евро растет, значит азиаты конвертят из Китая и других стран в евро. А как только проснулась США, то евро падает.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49
Название банка??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:49
...видимо переводы в валюте идут на карантин....вирус однако...
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