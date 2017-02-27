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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43874388438943904391>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:50

  витя написав:Чернівці 26.5-27.1

В Чернівцях обмінки працюють?
$ по 27+ це як квитки МАУ по $1000. Встигнути наваритись в останні дні роботи перед банкрутством.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:51

  kluychkooleg написав:Сценарий один и тот же изо дня в день. Нацбанк объяваляет аукцион... а МБ идет вверх, как будто никакого аукциона и не было. Еще есть желающие слиться и откупиться дешевле?

вы невнимательны. как раз сегодня провала до аука нет, устойчивый рост. что будет после боюсь представить

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52

  tobias написав:
  витя написав:Чернівці 26.5-27.1

В Чернівцях обмінки працюють?
$ по 27+ це як квитки МАУ по $1000. Встигнути наваритись в останні дні роботи перед банкрутством.


банкрутство МАУ? Скоріше вся країна залишиться без трусів, але Беня ні на гривню не збідніє
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http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... vinom.html
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:54

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт. :roll:
отпишусь когда очередь дойдёт до меня :roll:


Название банка??


пропустил, но с опозданием на 10 мин.
не буду писать про банк, что бы не поднимать панику :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.50 26.57 11:53
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Бро по 13 дол.! :shock:
Такое надо запоминать любителям ложек!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:01

  kmm3 написав:Ото дивина, Європа закрита, індекси -6%, а відносно долара росте. Спробуй передбачити таке

Якщо слідкували за Китаєм в січні-лютому, то передбачити це міг навіть школяр.
Ви уявляєте 11 мільйонне місто в lockdown?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05

меняйло берет по 27 уже
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:07

Второй веселый понедельник в этом месяце.
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