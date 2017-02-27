|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:50
витя написав:
Чернівці 26.5-27.1
В Чернівцях обмінки працюють?
$ по 27+ це як квитки МАУ по $1000. Встигнути наваритись в останні дні роботи перед банкрутством.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5120
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:51
kluychkooleg написав:
Сценарий один и тот же изо дня в день. Нацбанк объяваляет аукцион... а МБ идет вверх, как будто никакого аукциона и не было. Еще есть желающие слиться и откупиться дешевле?
вы невнимательны. как раз сегодня провала до аука нет, устойчивый рост. что будет после боюсь представить*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52
tobias написав: витя написав:
Чернівці 26.5-27.1
В Чернівцях обмінки працюють?
$ по 27+ це як квитки МАУ по $1000. Встигнути наваритись в останні дні роботи перед банкрутством.
банкрутство МАУ? Скоріше вся країна залишиться без трусів, але Беня ні на гривню не збідніє
-
Expert100500
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:53
-
тот самый
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 12.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:54
proftpd66 написав: Игорь Алексеевич написав:
не знаю совпадение или нет. в одном из банков на сейчас
хотел через иб с одной своей карты перекинуть на др. свою карту 200 баксов.(внутри банка)
система не пропускает, горячка говорит поставили в очередь. техн. сбой выдаёт.
отпишусь когда очередь дойдёт до меня
Название банка??
пропустил, но с опозданием на 10 мин.
не буду писать про банк, что бы не поднимать панику
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4776
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:54
26.50 26.57 11:53
-
Вело
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:56
Бро по 13 дол.!
Такое надо запоминать любителям ложек!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8146
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:01
kmm3 написав:
Ото дивина, Європа закрита, індекси -6%, а відносно долара росте. Спробуй передбачити таке
Якщо слідкували за Китаєм в січні-лютому, то передбачити це міг навіть школяр.
Ви уявляєте 11 мільйонне місто в lockdown?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5120
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05
меняйло берет по 27 уже
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2284
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:07
Второй веселый понедельник в этом месяце.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6152
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17155
|2155198
|
|
|6830
|1525639
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1529
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|