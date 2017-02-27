Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08

В Раде рассмотрят вопрос об отсрочке по уплате коммунальных платежей на время карантина.



И по всей вероятности будет введен режим чрезвычайного положения в стране.

Надо почитать что это за радость.

Востаннє редагувалось freeze в Пон 16 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.