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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4388438943904391>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08

  Vlad442 написав:Второй веселый понедельник в этом месяце.
И, чувствую, не последний...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Раде рассмотрят вопрос об отсрочке по уплате коммунальных платежей на время карантина.

И по всей вероятности будет введен режим чрезвычайного положения в стране.
Надо почитать что это за радость.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 16 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16

бл ппц... харьков бидует 27.2.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:17

Харьков 27,20 прием.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:23

Когда будет известно про аукцион?
уже 12:22. Сейчас через 7 минут уже будет известная смерть гривны?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26

  Alex2006 написав:А что вас удивляет? Уже сейчас ниже 27, если что. А после окончания паники будет снова и 25.ХХ и 24.ХХ, что здесь удивительного? А эти "про 26 забудьте. Навсегда!" мы слышим постоянно и относимся с улыбкой к мечтам баксодержателей :)

Если заробитчан вернут, кто курс будет держать своими регулярными валютными переводами?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:через 7 минут уже будет известная смерть гривны?

Будет как в прошлые разы: предложение -200 млн, спрос 90-млн, курс 26,5...А после окончания аукциона-курс 26,75
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:28

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:через 7 минут уже будет известная смерть гривны?

Будет как в прошлые разы: предложение -200 млн, спрос 90-млн, курс 26,5...А после окончания аукциона-курс 26,75


вторник-среда было 90+% заявок выполнено. Почему сейчас вдруг не будет?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:29

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:через 7 минут уже будет известная смерть гривны?

Будет как в прошлые разы: предложение -200 млн, спрос 90-млн, курс 26,5...А после окончания
аукциона-курс 26,75


Чуть не так, побольше десятых и сотых после запятой, это в духе нбу
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:29

Откупил по 26.8 в тазике, фокус не удался с большим откупом.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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