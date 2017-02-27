И, чувствую, не последний...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Раде рассмотрят вопрос об отсрочке по уплате коммунальных платежей на время карантина.
И по всей вероятности будет введен режим чрезвычайного положения в стране.
Надо почитать что это за радость.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 16 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
бл ппц... харьков бидует 27.2.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:23
Когда будет известно про аукцион?
уже 12:22. Сейчас через 7 минут уже будет известная смерть гривны?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26
Если заробитчан вернут, кто курс будет держать своими регулярными валютными переводами?
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будет как в прошлые разы: предложение -200 млн, спрос 90-млн, курс 26,5...А после окончания аукциона-курс 26,75
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:28
вторник-среда было 90+% заявок выполнено. Почему сейчас вдруг не будет?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:29
Чуть не так, побольше десятых и сотых после запятой, это в духе нбу
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:29
Откупил по 26.8 в тазике, фокус не удался с большим откупом.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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