Додано: Пон 16 бер, 2020 12:37

Что то как-то невнятно выписан этот закон о чрезвычайном положении.

Но если по теме ветки и по смыслу закона то межбанк может перейти на ручной режим управления на время действия ЧП.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.