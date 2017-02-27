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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4388438943904391

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 228
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
26
выше 28
30%
68
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.03.2020....................26,4203
Доллар прибавил 34 копейки.
Открылись на 19 копеек выше закрытия пятницы. НБУ снова объявил аукцион с такими же параметрами, как и в пятницу. Котировки просели на 3 копейки, но с 11, не дожидаясь результатов аукциона, снова пошли вверх. До полудня успели пройти 11 копеек.
Анализ ликвидности показывает, что НБУ в пятницу продал 165 млн.
Коррсчета выросли за счет выдачи тендерного рефинансирования банкам на сумму 10 млрд. При этом суточный рефинанс сократился до минимума. О состоянии банковской системы это не говорит ничего - деньги застряли на сертификатах. Судить о состоянии банков будем через 2 недели. Интервенцию НБУ почти полностью уравновесило казначейство.

Объем торгов в четверг незначительно снизился с 959.7 до 901.8 млн, оставаясь на рекордно высоких уровнях. Чистое предложение также было высоким - около 670 млн. Сохраняется очень высокая доля операций банков, клиентские заявки по спросу в пределах нормы, предложение прибедрживается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:35

  freeze написав:В Раде рассмотрят вопрос об отсрочке по уплате коммунальных платежей на время карантина.

И по всей вероятности будет введен режим чрезвычайного положения в стране.
Надо почитать что это за радость.


Ну , Вы что ,не в курсе ?

Ввести дополнительные налоги на предприятия у которых оборот в месяц превышает 50 тысяч.
У кого бухгалтер на минималке .
У кого склады в аренде , короче , варианты есть.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:36

  komp написав:Бро по 13 дол.! :shock:
Такое надо запоминать любителям ложек!

это ещё нормальная цена, будет значительно меньше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:37

Что то как-то невнятно выписан этот закон о чрезвычайном положении.
Но если по теме ветки и по смыслу закона то межбанк может перейти на ручной режим управления на время действия ЧП.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:вторник-среда было 90+% заявок выполнено. Почему сейчас вдруг не будет?

дело не в количестве заявок, а в сумме, которая была продана с аукциона( менее 50% предложения) . И в том, что после аукциона спрос был и курс продажи выше аукционного
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:39

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:вторник-среда было 90+% заявок выполнено. Почему сейчас вдруг не будет?

дело не в количестве заявок, а в сумме, которая была продана с аукциона( менее 50% предложения) . И в том, что после аукциона спрос был и курс продажи выше аукционного


понял спаисибо
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:42

  Proofy написав:Откупил по 26.8 в тазике, фокус не удался с большим откупом.

откупили? может быть слили?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:43

началось на мб...

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:43

  freeze написав:Что то как-то невнятно выписан этот закон о чрезвычайном положении.
Но если по теме ветки и по смыслу закона то межбанк может перейти на ручной режим управления на время действия ЧП.


і привіт валютна паніка, пусті обмінники, розквіт чорного валютного ринку та утримування експортерами більшості виручки на закордонних рахунках
Expert100500
 
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