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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:24
yuri_m написав: Andrew_ написав:
А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?
Хотите поймать "падающие ножи"?
Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!
Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:24
Все льют,все в тартарары.И только НБУ изо всех сил сдерживает межгалактический мегакризис!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25
Алё! почему все молчат про аукцион?
все в шоке находятся?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 16 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25
Andrew_ написав: yuri_m написав: Andrew_ написав:
А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?
Хотите поймать "падающие ножи"?
Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!
Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять
Идея хорошая,но преждевременная.Дайте отпадать.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:26
НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%
Надолго ли хватит патронов ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:31
varlo написав:
Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?
какой город?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:33
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:33
Moneta написав: Dobrofey написав: asti написав:
А вот гривна на нале пока держится около 27....
А все прям мечтают, чтобы курс по 1 грн в день валился? даже прирост в 50 копеек в месяц даст к концу года курс 27+0,5*10=32 грн, что для нынешнего состояния экономики вполне равновесен
за год такого девала все деполюди разбегутся
.
в Украине принято брить оленя стремительно
и следующие 5 лет пусть наращивает.
И куда они денутся с подводной лодки? (с)
Не разбегутся, еще пару гривен роста - и НБУ придется учетку повышать, а банкам процентные ставки по гривнедепозитам. Забыли уже, как они были по 25% годовых и выше? А перед выборами Верховна зРада еще и налог на депо отменит.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:34
zzzzzz написав:
НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%
Надолго ли хватит патронов ?
до конца недели хватит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:36
zzzzzz написав:
НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%
Надолго ли хватит патронов ?
Прочитал про Ваш откуп .
Потом вернулся к Вашему сообщению про ЛОСЯ .
Далее к посту про ОЛЕНЯ ...
...ну к чему было вот так чесать мошонку об асфальт ?
Небось треснули 52 гр. после откупа ?
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