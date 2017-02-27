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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 439243934394439543964397>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:24

  yuri_m написав:
  Andrew_ написав:А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?

Хотите поймать "падающие ножи"? 8) Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!

Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:24

Все льют,все в тартарары.И только НБУ изо всех сил сдерживает межгалактический мегакризис!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25

Алё! почему все молчат про аукцион?

все в шоке находятся? :lol: 8)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 бер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:25

  Andrew_ написав:
  yuri_m написав:
  Andrew_ написав:А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?

Хотите поймать "падающие ножи"? 8) Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!

Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять :mrgreen:

Идея хорошая,но преждевременная.Дайте отпадать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:26

НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%

Надолго ли хватит патронов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:31

  varlo написав:Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?


какой город?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:33

Продали 130 миллионов, отсечка 26,53...
https://mbiz.censor.net.ua/news/3181663 ... _obnovleno
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:33

  Moneta написав:
  Dobrofey написав:
  asti написав:А вот гривна на нале пока держится около 27....

А все прям мечтают, чтобы курс по 1 грн в день валился? даже прирост в 50 копеек в месяц даст к концу года курс 27+0,5*10=32 грн, что для нынешнего состояния экономики вполне равновесен



за год такого девала все деполюди разбегутся.
в Украине принято брить оленя стремительно :D и следующие 5 лет пусть наращивает.

И куда они денутся с подводной лодки? (с)
Не разбегутся, еще пару гривен роста - и НБУ придется учетку повышать, а банкам процентные ставки по гривнедепозитам. Забыли уже, как они были по 25% годовых и выше? А перед выборами Верховна зРада еще и налог на депо отменит.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:34

  zzzzzz написав:НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%

Надолго ли хватит патронов ?


до конца недели хватит
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:36

  zzzzzz написав:НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%

Надолго ли хватит патронов ?



Прочитал про Ваш откуп .

Потом вернулся к Вашему сообщению про ЛОСЯ .
Далее к посту про ОЛЕНЯ ...


...ну к чему было вот так чесать мошонку об асфальт ?

Небось треснули 52 гр. после откупа ?
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