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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43934394439543964397>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:38

  prodigy написав:
  varlo написав:Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?

какой город?

Чернигов.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:43

  холява написав:
  zzzzzz написав:НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%

Надолго ли хватит патронов ?



Прочитал про Ваш откуп .

Потом вернулся к Вашему сообщению про ЛОСЯ .
Далее к посту про ОЛЕНЯ ...


...ну к чему было вот так чесать мошонку об асфальт ?

Небось треснули 52 гр. после откупа ?


Не время сейчас пить,нужны хорошо работающие мозги !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:43

У Миколаєві з 17 березня припиняють роботу всі магазини і ринки, крім продуктових, та інші об'єкти загального користування.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/647257.html

Шулявка сейчас 27,00 - 27,50
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:49

  Moneta написав:пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.

а потом должны начать порезвее расти.


Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:51

  lrs7719 написав:
  Moneta написав:пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.

а потом должны начать порезвее расти.


Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?


скажімо так, ми ще не знаємо, чи можна забрати депозити після закінчення строку, що вже говорити про дострокові. Скоро протестуємо
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53

  varlo написав:
  prodigy написав:
  varlo написав:Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?

какой город?

Чернигов.


для Чернигова нормальный курс
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:55

  prodigy написав:
для Чернигова нормальный курс

Со счёта! Обналичить валюту ФОП не может со счета. Это межбанк, какая разница какой город.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 16 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....я так понимаю здесь основная публика на низком старте с баксами, ждущие максимума, что бы удачно слить....
abc111
 
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карантин

банки тоже закрывают с завтрашнего дня или они не входят в перечень ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58

  abc111 написав:....я так понимаю здесь основная публика на низком старте с баксами, ждущие максимума, что бы удачно слить....

о каком максимуме идет речь сегодня, если паника даже не началась еще ?
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