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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:38
prodigy написав: varlo написав:
Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?
какой город?
Чернигов.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:43
холява написав: zzzzzz написав:
НБУ пытается сдерживать рост в пределах 1%
Надолго ли хватит патронов ?
Прочитал про Ваш откуп .
Потом вернулся к Вашему сообщению про ЛОСЯ .
Далее к посту про ОЛЕНЯ ...
...ну к чему было вот так чесать мошонку об асфальт ?
Небось треснули 52 гр. после откупа ?
Не время сейчас пить,нужны хорошо работающие мозги !!
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:43
У Миколаєві з 17 березня припиняють роботу всі магазини і ринки, крім продуктових, та інші об'єкти загального користування.https://ua.interfax.com.ua/news/general/647257.html
Шулявка сейчас 27,00 - 27,50
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:49
Moneta написав:
пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.
а потом должны начать порезвее расти.
Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:51
lrs7719 написав: Moneta написав:
пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.
а потом должны начать порезвее расти.
Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?
скажімо так, ми ще не знаємо, чи можна забрати депозити після закінчення строку, що вже говорити про дострокові. Скоро протестуємо
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53
varlo написав: prodigy написав: varlo написав:
Подскажите - евро продавать сейчас с ФОП счета по 29.55?
какой город?
Чернигов.
для Чернигова нормальный курс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:55
prodigy написав:
для Чернигова нормальный курс
Со счёта! Обналичить валюту ФОП не может со счета. Это межбанк, какая разница какой город.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Пон 16 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:55
....я так понимаю здесь основная публика на низком старте с баксами, ждущие максимума, что бы удачно слить....
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:57
банки тоже закрывают с завтрашнего дня или они не входят в перечень ?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58
abc111 написав:
....я так понимаю здесь основная публика на низком старте с баксами, ждущие максимума, что бы удачно слить....
о каком максимуме идет речь сегодня, если паника даже не началась еще ?
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