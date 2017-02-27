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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4394439543964397>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:59

SILVER_UA
Банки, аптеки, продукти та АЗС будуть працювати
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02

  SILVER_UA написав:банки тоже закрывают с завтрашнего дня или они не входят в перечень ?

Банки не входят в перечень. пока.
А в некоторых городах, мэры, тупо отказываются вводить карантинные меры и работать будет ВСЕ :shock:
Ну до того момента, пока таких мэров на ноль не помножат :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02

Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02

  yuri_m написав:
  Andrew_ написав:А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?

Хотите поймать "падающие ножи"? 8) Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!

Совершенно верно - впереди дефолт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:05

  kwon написав:Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем


Улица уже 27,40 / 27,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса, 27,1 на 27,5. Насколько я вижу, пошло ускорение роста. С утра брали 26,5/26,6. Как бы признак формирования хая, по крайней мере на наличке. Конечно, продавать во время роста не правильно. Надо дождаться хотя бы остановки роста
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06

  kwon написав:Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем


Это хорошо?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:08

  zzzzzz написав:
  kwon написав:Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем


Улица уже 27,40 / 27,50

ТАЗ онлайн еще можно по 26.9
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:14

Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:14

Нал продолжает рост. 27,30 можно сдать.
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