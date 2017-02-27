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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:59
SILVER_UA
Банки, аптеки, продукти та АЗС будуть працювати
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02
SILVER_UA написав:
банки тоже закрывают с завтрашнего дня или они не входят в перечень ?
Банки не входят в перечень. пока.
А в некоторых городах, мэры, тупо отказываются вводить карантинные меры и работать будет ВСЕ
Ну до того момента, пока таких мэров на ноль не помножат
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02
Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:02
yuri_m написав: Andrew_ написав:
А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?
Хотите поймать "падающие ножи"?
Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!
Совершенно верно - впереди дефолт.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:05
kwon написав:
Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
Улица уже 27,40 / 27,50
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06
Одесса, 27,1 на 27,5. Насколько я вижу, пошло ускорение роста. С утра брали 26,5/26,6. Как бы признак формирования хая, по крайней мере на наличке. Конечно, продавать во время роста не правильно. Надо дождаться хотя бы остановки роста
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06
kwon написав:
Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
Это хорошо?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:08
zzzzzz написав: kwon написав:
Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
Улица уже 27,40 / 27,50
ТАЗ онлайн еще можно по 26.9
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:14
Вот скоты! Антибеневый закон принимать так и не думают. В такой ситуации наше правительство преднамеренно лишает страну помощи от МВФ из-за одного ворюги, который wanted во всем мире. Чего это нам будет стоить как экономике так и всей стране вцелом, остается только догадываться. Долго все это еще терпеть будем?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:14
Нал продолжает рост. 27,30 можно сдать.
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