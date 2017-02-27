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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43984399440044014402 ... 4404>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После аукциона (НБУ продал 130,5 млн долларов по цене - не ниже 26,53 гривны) незакрытый спрос вышел на рынок и вздернул котировки. Часть сделок прошла даже выше - по 26,60-26,65 гривен. Нацбанк вышел с продажей по 26,60 и по нашим оценкам допродал еще порядка 20-40 млн долларов. Но это пока все равно не привело к выравниванию спроса и предложения на торгах.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52

  varlo написав:После аукциона (НБУ продал 130,5 млн долларов по цене - не ниже 26,53 гривны) незакрытый спрос вышел на рынок и вздернул котировки. Часть сделок прошла даже выше - по 26,60-26,65 гривен. Нацбанк вышел с продажей по 26,60 и по нашим оценкам допродал еще порядка 20-40 млн долларов. Но это пока все равно не привело к выравниванию спроса и предложения на торгах.


заявок было 250, а продал 130!

Сбербанк уже почти 28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52

....сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9 было жарко, а вот доллар или евро хз!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52

  Dobrofey написав:И куда они денутся с подводной лодки? (с)
Не разбегутся, еще пару гривен роста - и НБУ придется учетку повышать, а банкам процентные ставки по гривнедепозитам. Забыли уже, как они были по 25% годовых и выше? А перед выборами Верховна зРада еще и налог на депо отменит.


ну на моменте выгоднее купить валюту и просто смотреть на нее, чем оформлять 10-12% депо и ждать год. :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Expert100500 написав:Маємо стільки правоохоронних органів з мільярдними бюджетами - ГПУ, НАБУ, САП, ДБР, а розслідувати корупційні звязки НБУ і нерезидентів, задля яких він спускає мільярди доларів ЗВР, немає кому

Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:54

Zebra
Brent 30 баксов...
по технике, ещё есть запас..
От 22-х, возможно рассматривать лонг, но только в случае, если Фонды начнут набор поз. А как наберут, будем переть без остановки... 100 баксов, не предел.

К настоящему времени совершенно ясно, что физический рынок золота и рынок бумажного золота будут разъединены.
Если бумажный рынок не исправит этот дисбаланс, то широко распространенный физический дефицит драгоценных металлов затянется и может привести к коллапсу всей денежной системы.

Нет, причина в другом...
Золото падает потому, что оно нафик не нужно, его не скушаешь и дом не отопишь.
"Кто-то"(не буду говорить Кто.. :D ) продаёт свои "Запасы" и готовится заходить в Рынок с целью получения Сверхприбылей. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:55

  холява написав:
  Zebra написав:
  fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?

Они дурачки были. Я им кричал неоднократно - скупайтесь глупцы.


А чего сейчас не кричите . что с пятницы можем и вниз сходить ?
Никаких вниз уже не будет! Дай Бог,чтобы на 27-28 остановились.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:59

Serg-ik
Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.

Да, увы.. это так.
Система такая, Матрица!
Если "туда", попадает нормальный Специалист, его "существующее окружение" -просто сожрёт! Потому, что профаны, на фоне Специалиста, будут выглядеть де***, а последнее - никому не приятно.
Происходит "естественный отбор", де*** выживают остальных...
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:04

  daryaby807 написав:....сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9 было жарко, а вот доллар или евро хз!



Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет вещий избирком.

44,5? вопрос как скоро...может к осени, после отставки кабмина и бегства из страны ЗеКоманды
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:04

Где же ваши овгз господа суперэкономисты при власти? Никому уже не нужны? Обоср...сь? Пирамида рушится.
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