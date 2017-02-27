Додано: Пон 16 бер, 2020 14:54

Brent 30 баксов...

К настоящему времени совершенно ясно, что физический рынок золота и рынок бумажного золота будут разъединены.

Если бумажный рынок не исправит этот дисбаланс, то широко распространенный физический дефицит драгоценных металлов затянется и может привести к коллапсу всей денежной системы.

по технике, ещё есть запас..От 22-х, возможно рассматривать лонг, но только в случае, если Фонды начнут набор поз. А как наберут, будем переть без остановки... 100 баксов, не предел.Нет, причина в другом...Золото падает потому, что оно нафик не нужно, его не скушаешь и дом не отопишь."Кто-то"(не буду говорить Кто..) продаёт свои "Запасы" и готовится заходить в Рынок с целью получения Сверхприбылей.