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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
После аукциона (НБУ продал 130,5 млн долларов по цене - не ниже 26,53 гривны) незакрытый спрос вышел на рынок и вздернул котировки. Часть сделок прошла даже выше - по 26,60-26,65 гривен. Нацбанк вышел с продажей по 26,60 и по нашим оценкам допродал еще порядка 20-40 млн долларов. Но это пока все равно не привело к выравниванию спроса и предложения на торгах.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52
заявок было 250, а продал 130!
Сбербанк уже почти 28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52
....сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9 было жарко, а вот доллар или евро хз!
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:52
ну на моменте выгоднее купить валюту и просто смотреть на нее, чем оформлять 10-12% депо и ждать год.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:54
Zebra
по технике, ещё есть запас..
От 22-х, возможно рассматривать лонг, но только в случае, если Фонды начнут набор поз. А как наберут, будем переть без остановки... 100 баксов, не предел.
Нет, причина в другом...
Золото падает потому, что оно нафик не нужно, его не скушаешь и дом не отопишь.
"Кто-то"(не буду говорить Кто.. ) продаёт свои "Запасы" и готовится заходить в Рынок с целью получения Сверхприбылей.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:55
Никаких вниз уже не будет! Дай Бог,чтобы на 27-28 остановились.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:59
Serg-ik
Да, увы.. это так.
Система такая, Матрица!
Если "туда", попадает нормальный Специалист, его "существующее окружение" -просто сожрёт! Потому, что профаны, на фоне Специалиста, будут выглядеть де***, а последнее - никому не приятно.
Происходит "естественный отбор", де*** выживают остальных...
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:04
Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет вещий избирком.
44,5? вопрос как скоро...может к осени, после отставки кабмина и бегства из страны ЗеКоманды
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:04
Где же ваши овгз господа суперэкономисты при власти? Никому уже не нужны? Обоср...сь? Пирамида рушится.
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