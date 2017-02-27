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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43994400440144024403 ... 4405>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:04

  fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?

28 января
  fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.

30 января
  fin написав:Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.

  fin написав:Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!


Вы о себе напомнили своими прогнозами, а мне вы запомнились, что долго ждали 24, а когда было ниже 24, то ждали еще ниже :P
Хотя здесь столько прогнозистов пальцем в небо, были бы гусарами может застрелились, ой перестали делать прогнозы. Но продолжают и дальше.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмельницкий обменки уже 28 продажа
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:06

Що плануєте з євро і доларами робити в найближчі півроку? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:09

daryaby807
.сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9

нереально
1. спред маленький для таких цен, только если не через год или "продажа по приносу", которого нет.
2. психологический уровень 50 - не пробит при таком спреде?
Если будет приём 44.5, то продажа будет жестоко стремиться к 50-ти, т.к. народ любит круглые цифры и "пока только 44.5,но ещё не 50-т", будут набирать!

а вообще, да хоть 100 сделайте, производство уже не возродить по быстрому, рынки закрываются, своего спроса нет, те рынки сбыта, что были 10 лет назад, потеряны.

Смысла в девале сегодня - нет. А вот в 2019-м, ещё можно было ситуацию немного спасти.

Да, при такой истерии "стада", не хватит никаких резервов НБУ! Пенсы, будут с голоду пухнуть, но бакс скупать! :D Цирк!
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:10

  Бывалый написав:
  fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?

28 января
  fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.

30 января
  fin написав:Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.

  fin написав:Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!


Вы о себе напомнили своими прогнозами, а мне вы запомнились, что долго ждали 24, а когда было ниже 24, то ждали еще ниже :P
Хотя здесь столько прогнозистов пальцем в небо, были бы гусарами может застрелились, ой перестали делать прогнозы. Но продолжают и дальше.
Я долго не ждал 24. Пришел день, когда на все купил по 25. Интуиция. И не верю этим клоунам у власти,этим малолеткам типа Гончарука.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:10

Но ведь курс досих пор меньше чем при Барыге. :mrgreen: Барыга сразу на 300% валил самую красивую, а эти церемонятся, по 30 копеечек в день... :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:11

  lrs7719 написав:
  Moneta написав:пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.

а потом должны начать порезвее расти.


Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?

Так каждый день заканчивается 365 часть всех неразрывных депо...
Перевлошица по 10%?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:15

  komp написав:
  lrs7719 написав:
  Moneta написав:пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.

а потом должны начать порезвее расти.


Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?

Так каждый день заканчивается 365 часть всех неразрывных депо...
Перевлошица по 10%?


Вот именно. А медленный девал то с середины декабря по сути идет. Перед новым годом уже по 24 было.

Ну и не все деполюди на годовых сидят. За 3 месяца уже поняли тренд и потихоньку подбрасывают бумаги в топку :roll:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:16

Replay ))...а вдруг это я по Праге ехал или может по Румынии какой-то. Як кажуть: "Дурне спить,дурне й сниться!" :mrgreen:
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда остановка, на 28 может и откатимся?
Oleg_Sa
 
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